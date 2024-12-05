全國技藝競賽落幕 僑泰高中獲獎數連3年私校第一

全國高中技藝競賽落幕，僑泰高中共獲5金手、11優勝，另獲美顏團體獎第二名、幼兒教具製作團體獎第四名，得獎數連3年名列全國私校第一，成績斐然。

全國高中商業類技藝競賽參賽選手與指導老師今天下午返校，校長温順德、家長會長何得誌率師生在校門口迎接，場面熱鬧且溫馨。

僑泰此次獲金手獎選手有中餐烹飪沈晉弘、電腦修護陳谷桓、美顏黃珍妮、幼兒教具製作易品妘、商業簡報洪宜欣等5人；獲優勝有室內設計林衍汝、工業電子蔡丞恩、美顏黃品熏、汽車修護李浩睿與劉晉嘉、美髮李宣悅與陳思華、車床黃士豐、文書處理張毓函、電腦繪圖林雁茹、幼兒教具製作陳芊汝等11人。

上周在家事類科技藝競賽獲中餐烹飪金手獎的沈晉弘說，他以金瓜炒米粉獲評審們的青睞，拿下全國第一名的好成績，但這只是個開端，他會繼續努力精進，希望明年再創佳績，為學校爭光。

上周在工科技藝競賽獲電腦修護金手獎第3名的陳谷桓說，他今年9月就搬進選手訓練室，以學校為家苦練，曾睡到半夜忽然對原本卡住的難題有新想法，馬上爬起來修正、除錯，也因這段時間不斷嘗試，努力尋找答案，才能更靈活面對比賽，拿下好成績。

今天在商業類技藝競賽獲商業簡報金手獎的洪宜欣說，以前沒有參賽經驗，剛開始練習時吃盡苦頭，看到作品被科上老師評上滿滿意見，一度邊做邊哭，差點崩潰，幸好在最低潮時老師總陪伴在身邊，耐心鼓勵引導，才逐漸找回自信。