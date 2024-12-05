快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

全國技藝競賽落幕 僑泰高中獲獎數連3年私校第一

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰高中在全國高中技藝競賽大放異彩，校長温順德、家長會長何得誌與師生今天下午迎接選手載譽凱歸。圖／僑泰高中提供
僑泰高中在全國高中技藝競賽大放異彩，校長温順德、家長會長何得誌與師生今天下午迎接選手載譽凱歸。圖／僑泰高中提供

全國高中技藝競賽落幕，僑泰高中共獲5金手、11優勝，另獲美顏團體獎第二名、幼兒教具製作團體獎第四名，得獎數連3年名列全國私校第一，成績斐然。

全國高中商業類技藝競賽參賽選手與指導老師今天下午返校，校長温順德、家長會長何得誌率師生在校門口迎接，場面熱鬧且溫馨。

僑泰此次獲金手獎選手有中餐烹飪沈晉弘、電腦修護陳谷桓、美顏黃珍妮、幼兒教具製作易品妘、商業簡報洪宜欣等5人；獲優勝有室內設計林衍汝、工業電子蔡丞恩、美顏黃品熏、汽車修護李浩睿與劉晉嘉、美髮李宣悅與陳思華、車床黃士豐、文書處理張毓函、電腦繪圖林雁茹、幼兒教具製作陳芊汝等11人。

上周在家事類科技藝競賽獲中餐烹飪金手獎的沈晉弘說，他以金瓜炒米粉獲評審們的青睞，拿下全國第一名的好成績，但這只是個開端，他會繼續努力精進，希望明年再創佳績，為學校爭光。

上周在工科技藝競賽獲電腦修護金手獎第3名的陳谷桓說，他今年9月就搬進選手訓練室，以學校為家苦練，曾睡到半夜忽然對原本卡住的難題有新想法，馬上爬起來修正、除錯，也因這段時間不斷嘗試，努力尋找答案，才能更靈活面對比賽，拿下好成績。

今天在商業類技藝競賽獲商業簡報金手獎的洪宜欣說，以前沒有參賽經驗，剛開始練習時吃盡苦頭，看到作品被科上老師評上滿滿意見，一度邊做邊哭，差點崩潰，幸好在最低潮時老師總陪伴在身邊，耐心鼓勵引導，才逐漸找回自信。

校長温順德說，今年技藝競賽不僅大豐收，而且連續三年勇奪全國私校第一，確實很不容易。他恭喜獲獎選手一圓心中夢想，也勉勵未獲獎選手再接再厲，也感謝指導老師們辛苦的引領與陪伴，更感謝家長會的大力贊助，讓學生在技藝領域盡情揮灑青春汗水。

僑泰高中在全國高中技藝競賽大放異彩，校長温順德與獲獎學生、指導老師合影。圖／僑泰高中提供校長
僑泰高中在全國高中技藝競賽大放異彩，校長温順德與獲獎學生、指導老師合影。圖／僑泰高中提供校長
僑泰高中在全國高中技藝競賽大放異彩，校長温順德與金手獎學生、指導老師合影。圖／僑泰高中提供
僑泰高中在全國高中技藝競賽大放異彩，校長温順德與金手獎學生、指導老師合影。圖／僑泰高中提供

夢想

延伸閱讀

全國高中商業類技藝競賽 511人爭73座金手獎

明年跟進調薪人事成本暴增千萬 私立大學今年開始撙節

物價人事飛漲、私校辦學難 教團拜會黨團提建言

教長鄭英耀：明年高教經費再增59億、補助私校教授調薪

相關新聞

全國技藝競賽落幕 僑泰高中獲獎數連3年私校第一

全國高中技藝競賽落幕，僑泰高中共獲5金手、11優勝，另獲美顏團體獎第二名、幼兒教具製作團體獎第四名，得獎數連3年名列全國...

全國工業技藝競賽出爐 新北奪5項第一名、包辦62獎項

113學年度全國工業類技藝競賽結果出爐，新北市選手在全台970名選手競爭下，獲5項第一名，包辦29金手33優勝，共計62...

打造味蕾天堂 新北淡水商工創意點心研發中心啟用

新北市教育局打造全國技術型高中唯一創意點心研發中心，昨(3)日於淡水商工正式揭牌啟用，新北市首創「技術型高級中等學校打造頂尖群科計畫」，3年內投資8千萬支持8所學校特色科別，成為全國頂尖群科，透過「創意點心研發中心」，每年研發具新北特色的頂級甜點，將甜點在地化，不僅為學生創造更多元和先進的學習環境，也提供更多就業機會，進一步強化餐飲管理科學生點心製作專業技能。

解決桃園復興斷電問題 健行科大合作建置太陽能板

為因應颱風、暴雨導致的電力中斷的問題，桃園市健行科技大學利用該校在太陽光電多年來累積的專業技術，與復興區羅浮國小、羅浮高...

雄工與日本明石高專簽MOU 增專業與國際交流

高雄高工與日本兵庫縣國立明石工業高等專門學校上月簽訂合作備忘錄，將拓展專業領域交流與國際視野；明石高專並捐21萬日圓協助...

明新科大辦海洋廢棄物利用活動 牡蠣殼變身擴香石

竹縣明新科技大學今天說，為重新利用海洋廢棄物，日前邀民眾與師生改造牡蠣殼作為實用的擴香石，變身工藝品，盼傳遞減少海洋廢棄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。