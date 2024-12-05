一度面臨廢校危機…屏東大成國小靠藝術美感教育翻轉 今年新生滿招

屏東縣新埤鄉大成國小曾面臨廢校危機，學生數最少僅27人，2021年轉型藝術實驗小學，打造屏東縣美感基地，校園內充滿學童歡笑聲。今年更首次舉辦「和大自然一起玩大地藝術節」，邀請跨國藝術家駐村，藝術穿梭自然，看見偏鄉小校無限可能。

這是距離388公里的愛與傳承，大成國小在2021年轉型公辦民營的實驗小學，委託財團法人台北市關渡文化藝術金會共同合作，也是屏東縣第一所以藝術為主題的實驗國小，學校今年學生人數89人，小一新生滿招還有排隊候補。

大成國小治校委員有5人，來自藝術、戲劇、舞蹈等各領域，治校委員之一的雲門舞蹈教室董事長温慧玟說，透過藝術為教學核心方式，讓孩子們學會思辨、創造力等，透過舉辦大地藝術節，讓學生們跟藝術家接觸，帶給學生們多元刺激、不同想像，獨特創意與無窮的好奇，展開與自己對話可能，從中累積解決問題能力。

「看到每個孩子的進步與越來越勇敢」，温慧玟說，看到孩子們參與成長蛻變，長出獨一無二模樣，藝術美學的涵養與獨特創意將是孩子面對數位時代的關鍵競爭力。

大成國小校長鍾秀鳳感動的說，大地藝術節以公開徵件邀請全球藝術家駐村創作，有來自全球近50個國家藝術投件，150組作品，選出6組藝術家，來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥與荷蘭，將自然「風木水火土」元素，將遊戲融入到創作中，與學校、社區一起玩。

駐校藝術家凱斯說，他來自墨西哥，搭30小時飛機來到台灣，從桃園入境後一路往南，這裡的朋友很友善；駐校藝術家Firman擅長用自然素材創作，他說，很開心參加這個計畫，過程中與師生共創，創作主題之一為螢火蟲翅膀之舞，螢火蟲要生長在環境純粹乾淨地方，帶領孩子參與創作歷程，希望大家都能更重視環境議題。

鍾秀鳳說，藝術家們從上月23日起到12月15日展開駐村創作，全村總動員，藝術節透過走讀伯公手冊，展現在地獨有的伯公文化，也感受全村一起辦教育的感動。