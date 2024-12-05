36名特教班兒童 獲高鐵桃園站免費招待台中一日遊

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聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。圖／高鐵桃園站提供
高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。圖／高鐵桃園站提供

高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣，高鐵公司也將持續，以實際行動善盡企業社會責任。

學校為了鼓勵這群特殊的孩子不怕挫折、努力學習，特別為他們取了一個好聽又甜蜜的名字「小田心」，希望該校同學以及各界都可以用更多的溫暖與包容，幫助他們融入人群與社會。

高鐵桃園站基於對這群孩子的關懷，安排他們一行36人，從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓「小田心」們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。一路上孩子們興奮地說著，「坐高鐵、坐高鐵，去台中吃太陽餅」，更希望把熱騰騰的手作太陽餅，分享給家人與好友，讓更多人看到他們認真學習的甜蜜用心。

田心國小校長張美珍感謝台灣高鐵公司促成這次的體驗之旅，不僅幫助「小田心」們走入人群，體驗台中的太陽餅文化。更希望在高鐵旅程中累積的美好經驗，讓孩子更有信心及勇氣，未來在走向社會時，可以接觸不一樣的人事物，盡情探索人生中美好的體驗。

高鐵桃園站表示，「小田心」們像太陽般燦爛的笑容，是車站最溫暖的風景。台灣高鐵公司將持續秉持熱忱，推動微笑列車活動，期待滿載愛心與關懷的高鐵列車，不僅帶給旅客更多美好的體驗，更鼓勵需要關懷的群眾，透過搭乘高鐵探索台灣美景，盡情發掘生活的豐盛與美好。

高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。圖／高鐵桃園站提供
高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。圖／高鐵桃園站提供
高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。圖／高鐵桃園站提供
高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們期待的行程，則是可以體驗手作太陽餅的樂趣。圖／高鐵桃園站提供

太陽餅 桃園 高鐵

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