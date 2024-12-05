視障博士投心血 桃市自立國小直笛隊從零起步創佳績

多元藝術教育向下扎根，桃園市中壢區自立國小的直笛隊成立短短數年，不僅為學生開創新的音樂學習管道，更在各項比賽中展現亮眼成績，今年也得到學生音樂比賽優等。校長游文志說，學生們在各項挑戰中培養了勇氣與毅力，這股堅持不懈的精神，正是直笛隊給學生們最寶貴的禮物。

自立國小2018年創設直笛隊，現已擁有40位成員。學務主任林欣縈分享，選擇直笛作為音樂性社團的主軸，主要考量到這項樂器既是學生課堂必修，又無需額外添購器材，讓學習門檻更加親民。

為確保訓練品質，學校特別延攬了德國萊比錫音樂學院博士施呈玫擔任指導。儘管施老師有視障，但她懷抱著「藝術教育應從小扎根」的理念，毅然投身國小音樂教育。

在她的悉心指導下，學生們每天早晨和午間都會練習，周三下午則另有外聘教師協助指導，建立完整的培訓體系。從基礎樂理、曲目詮釋再到合奏，隊員們學會如何協調與配合，也強化團隊合作與增強自信心。

「剛開始真的很想哭，有些指法特別難。」3年級學生李品學坦言，但她堅持每日練習，如今已期待著能在舞台上展現成果。

校長游文志表示，直笛隊不只在校內演出，更積極參與校外音樂競賽與交流活動，透過這些寶貴經驗，學生們不僅提升了音樂素養，更培養出團隊合作精神與自信心，這支成軍僅6年的樂團，正逐步實現多元教育的理想，為學子們開啟嶄新的藝術視野。