快訊

虛擬幣女調查師捲洩密案…無保請回途中車禍身亡 中檢說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

視障博士投心血 桃市自立國小直笛隊從零起步創佳績

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市自立國小創立直笛隊短短6年，已獲獎無數。圖／桃園市教育局提供
桃園市自立國小創立直笛隊短短6年，已獲獎無數。圖／桃園市教育局提供

多元藝術教育向下扎根，桃園市中壢區自立國小的直笛隊成立短短數年，不僅為學生開創新的音樂學習管道，更在各項比賽中展現亮眼成績，今年也得到學生音樂比賽優等。校長游文志說，學生們在各項挑戰中培養了勇氣與毅力，這股堅持不懈的精神，正是直笛隊給學生們最寶貴的禮物。

自立國小2018年創設直笛隊，現已擁有40位成員。學務主任林欣縈分享，選擇直笛作為音樂性社團的主軸，主要考量到這項樂器既是學生課堂必修，又無需額外添購器材，讓學習門檻更加親民。

為確保訓練品質，學校特別延攬了德國萊比錫音樂學院博士施呈玫擔任指導。儘管施老師有視障，但她懷抱著「藝術教育應從小扎根」的理念，毅然投身國小音樂教育。

在她的悉心指導下，學生們每天早晨和午間都會練習，周三下午則另有外聘教師協助指導，建立完整的培訓體系。從基礎樂理、曲目詮釋再到合奏，隊員們學會如何協調與配合，也強化團隊合作與增強自信心。

「剛開始真的很想哭，有些指法特別難。」3年級學生李品學坦言，但她堅持每日練習，如今已期待著能在舞台上展現成果。

校長游文志表示，直笛隊不只在校內演出，更積極參與校外音樂競賽與交流活動，透過這些寶貴經驗，學生們不僅提升了音樂素養，更培養出團隊合作精神與自信心，這支成軍僅6年的樂團，正逐步實現多元教育的理想，為學子們開啟嶄新的藝術視野。

團隊 教師 桃園 音樂

延伸閱讀

桃市龍潭國中獲Google示範學校認證 創北北桃國中第一

桃市黃牛票檢舉結案不到2成 文化局：盼中央支援人力

桃市垃圾費何時隨袋徵收？ 環保局：擬先從非家戶垃圾開始

桃市推防災公辦都更 12年海砂屋重建露曙光

相關新聞

36名特教班兒童 獲高鐵桃園站免費招待台中一日遊

高鐵桃園站今日協助來自大溪區田心國小特教班的36名學童們，體驗高鐵旅程，一行人從桃園搭乘高鐵列車前往台中，而此行最讓他們...

視障博士投心血 桃市自立國小直笛隊從零起步創佳績

多元藝術教育向下扎根，桃園市中壢區自立國小的直笛隊成立短短數年，不僅為學生開創新的音樂學習管道，更在各項比賽中展現亮眼成...

曾面臨裁併校...全村一起辦教育！屏東大成國小轉型辦藝術節

屏東縣新埤鄉大成國小2021年面臨裁併校危機，全校當時僅27人，轉型藝術實驗小學，如今有89人，今年小一新生排隊候補。今...

台中18歲高三生想住校擺脫家暴父 竟要家長同意？市府說話了

民法去年起調降成年者年齡，滿18歲視為成年人，但仍有法規未調整。台中市議員朱元宏今關心一名滿18歲已成年高三生，想申請住...

台中國小師生衝突 人本：不該為嚇學生就讓警入校

台中市某國小發生師生衝突事件，連日來引發各界討論。人本教育基金會今天表示，教師不該只是為了要「嚇嚇學生」，就讓警察入校帶...

台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥

台中市某國小因師生衝突，教師報警讓警察自校園帶走學生。警察局強調非強行帶走，教育局認為學校允許警察帶走學生「極為不妥」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。