曾面臨裁併校...全村一起辦教育！屏東大成國小轉型辦藝術節

屏東縣新埤鄉大成國小2021年面臨裁併校危機，全校當時僅27人，轉型藝術實驗小學，如今有89人，今年小一新生排隊候補。今年首次辦「和大自然一起玩！2024大地藝術節」，向全球徵選，選出6組藝術家與學生們跨域創作，展現「全村一起辦教育」的感動。

6組藝術家11月23日起進駐新埤鄉，展開與學生們跨領域藝術創作，今舉行藝術節行前記者會，縣長周春米主持，也正式宣告大地藝術節12月14、15日開幕，展期到明年3月2日。

大成國小校長鍾秀鳳感動說「全村一起辦教育」，這次藝術家走訪屏東，規畫周末到我家，陪伴志工等，也帶領藝術家們走訪屏東，感受屏東熱情溫暖，每天都在上演「實境支援前線」，藝術家提出創作需求，跟地方村民溝通，一同完成。還有家長分享，看到校園又再度充滿聲音，真的很感動。

「和大自然一起玩~2024大地藝術節」，大成國小指出，屏東首次也是全台教育首次，邀請全球近50個國家，150組藝術家作品投件參與評選，經評選邀請台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭跨國藝術家們跟學生們一起創作，期間規畫不同路徑走讀導覽，開放各校戶外教學、遊學預約參訪。

縣長周春米說，屏東縣政府支持多元展能、創新教育，屏東縣12所實驗小學，課程教育推動上展現跨域、統整及引動親、師、生的參與，落實新課綱「自發、互動、共好」精神，看見並成就每個孩子，未來繼續支持教育創新發展，期望160所小學走出自己的辦學特色、回應教育的多元需求。

教育處表示，大成藝術實驗小學2021年轉型，是屏東公辦民營藝術實驗小學之一。縣府協助大成轉型，引進雲門舞集舞蹈教室、台北藝術大學等專業師資支持學校課程轉化，學生人數從27人增加到89人，看到以藝術為媒介，為孩子帶來開闊的視野與獨特的創造力。

大成國小指出，作為美感基地讓屏東辦學特色走出不同的藝術美感，這次「和大自然一起玩，2024 大地藝術節」是國際性和跨領域整合的藝術饗宴，體現實驗教育精神與內涵。