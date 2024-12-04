台中18歲高三生想住校擺脫家暴父 竟要家長同意？市府說話了

民法去年起調降成年者年齡，滿18歲視為成年人，但仍有法規未調整。台中市議員朱元宏今關心一名滿18歲已成年高三生，想申請住校，好擺脫單親家暴父，學校卻要求同住家長簽名。他認為，民法既已下修成年年齡，就應通盤檢討；教育局長蔣偉民允諾，會適時向教育部反映。

朱元宏今在議會總質詢時說，有一名高三學生8年前母親過世後，與父親同住、長期忍受家暴、情緒勒索，直到滿18歲的第3天，認為已成年，向學校申請住宿，以利專心準備學測。沒想到學校卻表示，各項同意書都必須由父親簽名，即便告知家暴庭即將開庭，若校方對他有疑慮，可否請親舅舅代為簽名，仍被拒絕。

這名高三生還指，父親不讓他讀大學，拿到學校代轉的兵單後，揚言勾選「不需申辦延緩入營」，還拒簽他的請假條，導致所有請假的申請都因缺乏家長簽名變成曠課。向學校反映民法已修改，校方卻說「國教署、教育局的公文就是這樣規定！」網路的固定格式更無法為他一個人改變。

蔣偉民說，學生不因滿18歲就能與家庭脫離關係，若家庭功能不彰，教育單位可衡酌個案情形彈性處理。

朱元宏說，既然民法已修正，為什麼教育單位不相信成年學生的自主能力？難道每個成年學生都得找議員陳情、溝通，才能依個案處理嗎？蔣偉民才說出限制的原因，是「學生若去哪邊出了什麼事，家長會究責」。

朱元宏引用今年諾貝爾獎委員會對經濟學獎的名言「健全的制度是社會繁榮的關鍵」，並表示，民法既已下修成年年齡，民法父母對子女的懲戒權也將推動廢止，社會走向就是如此，學校思路趕不上法令修定，應該通盤檢討。

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