TIMSS調查：台灣學生成就高但興趣低 有改善跡象

台灣學生歷來在TIMSS（國際數學與科學教育成就趨勢調查）名列前茅，卻呈現「成就高但興趣低」的現象。最新公布的TIMSS 2023呈現改善跡象，學者推論與108課綱有關。

教育部今天傍晚與全球同步公布TIMSS 2023成果，台灣4年級數學國際排名第2（2019年排名第4），8年級數學排名第2（2019年排名第2）；4年級科學排名第3（2019年排名第5），8年級科學排名第2（2019年排名第2）。

值得注意的是，TIMSS呈現台灣學生對數學、科學感到疏離（包括不喜歡、沒自信、認為沒價值）的百分比，都高於國際平均。舉例來說，台灣8年級學生有61%表達「不喜歡學數學」，國際平均僅46%。

TIMSS 2023台灣的計畫主持人、台灣師範大學科學教育中心副研究員李哲迪指出，東亞國家大都呈現「成就高但興趣低」的現象，學界推測與儒家文化有關，較強調學習是學生的「責任」，以責任心驅使學習。

東亞各國中，比較特別的是新加坡，學生的成就和興趣都很高，但李哲迪曾詢問新加坡學者，對方也不敢斷言原因，仍須進一步分析。

不過李哲迪指出，若比較歷次TIMSS表現，台灣學生的學習興趣和自信，其實是有改善的跡象。例如2019年調查，4年級數學的學習興趣分數為9.0分，2023年進度到9.4分，可能與108課綱的改革有關。

另一個有趣的現象，台灣4年級對科學的學習興趣為10.2分，高於世界平均的10.0分。然而台灣8年級對科學的學習興趣則是9.1分，卻低於世界平均10.1分。

會有上述年紀越大、越不喜歡科學的現象，李哲迪分析，除了儒家文化影響外，跟國中課程難度大幅提升也有關。且8年級有會考（國中教育會考）升學壓力，老師也比較難像小學一樣，著重素養導向、啟發式的教學方式。

李哲迪提到，TIMSS研究表明，教師越重視提問、做實驗、運用概念或證據解釋現象，學生對科學的學習興趣越高。台灣學生4年級有90%每月至少做一次實驗，8年級卻只有65%。

李哲迪表示，TIMSS雖肯定108課綱的變革方向，但長期而言，台灣仍須落實科學探究與實作教學，建議短期目標可從「自然科學課每月至少做一次著手」。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，相關研究結果會與全國、縣市的國教輔導團專家一同討論。他認為學習過程應盡量和生活經驗連結，讓學生知道「所學是為何」，老師教起來也比較有著力點。