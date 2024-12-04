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彰化鹿東國小、群馬新治小學 線上分享台日營養午餐

中央社／ 彰化4日電

彰化縣鹿東國小昨天與日本群馬縣水上町立新治小學校，進行線上營養午餐交流，2校藉由午餐分享彼此飲食文化，讓學生理解多元文化及健康飲食，共享國際飲食文化健康教育。

彰化縣政府教育處今天發布新聞稿指出，鹿東國小參加2024台日韓學校午餐食譜交換及供餐交流計劃，昨天上午與水上町立新治小學校進行線上營養午餐交流，鹿東國小營養師施沛君及五年五班師生，與日方營養教師信澤由佳及六年級學生交流。

縣府教育處說明，信澤由佳先介紹精心設計的菜單，包括白飯、味噌肉燥油豆腐、日式涼拌菜及日式雜煮湯等，施沛君則介紹菜豆鹹飯、鹽水雞、香酥豆腐佐泡菜、蘿蔔肉絲湯等台式菜單。

教育處指出，雙方學生在餐前互相介紹菜色來源與背後故事，透過線上平台進行互動問答。日本學生詢問彰化營養午餐烹調方式及特色，彰化學生也對日本學校午餐規劃理念與傳統食材運用感到好奇。

教育處表示， 透過這類跨國文化交流，學生不僅能從中學習不同飲食文化，更能深化對健康飲食重要性的認識，進而培養尊重多元文化價值觀。

健康飲食 日本

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