TIMSS國際數學科學評比 台灣2項有進步
教育部今天傍晚與全球同步公布TIMSS 2023（國際數學與科學教育成就趨勢調查）成果，台灣8年級數學、科學國際名次維持平盤；4年級數學、科學名次則有進步。
根據最新的TIMSS 2023成果，台灣4年級數學國際排名第2，8年級數學排名第2；4年級科學排名第3，8年級科學排名第2。
TIMSS是由國際教育成就評量學會（IEA）實施，每4年施測一次，提供各國長期追蹤資訊，以了解各國教育成效。
台灣上一次（TIMSS 2019）4年級數學排名第4，8年級數學排名第2；4年級科學排名第5，8年級科學排名第2。
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