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桃市龍潭國中獲Google示範學校認證 創北北桃國中第一

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市張善政今宣布，龍潭國中近日成功獲得Google Reference School（GRS）認證，成為基北北桃四縣市中唯一取得認證的國中。記者朱冠諭／攝影
桃園市張善政今宣布，龍潭國中近日成功獲得Google Reference School（GRS）認證，成為基北北桃四縣市中唯一取得認證的國中。記者朱冠諭／攝影

桃園市龍潭國中近日成功獲得Google Reference School（GRS）認證，成為基北北桃四縣市中唯一取得認證的國中。市長張善政今表示，這項計畫是他去年率隊至老東家Google考察數位教育，返台後積極媒合，龍潭國中歷經1年多成功獲得認證，盼桃園各校效仿，帶動桃園數位教學發展。

張善政今天在市政會議提到，去年他率領教育局團隊赴美考察期間，獲推薦前往參觀一所位於矽谷、採用Google教育環境的學校；GRS認證代表該校可作為Google教育環境的標竿參考學校，並非僅是使用Google軟體就能取得的資格，而是需要符合嚴格的課程內容要求，且教師必須接受特定程度的培訓。

張善政說，回國後，教育局開始篩選桃園市內有意願配合的學校。龍潭國中校長黃恆真當時主動表態願意投入此項計畫，歷經一年多的努力，終於開花結果；目前全台包括小學、國中、高中在內，獲得GRS認證的學校僅有十幾所，在基北北桃4個縣市中，龍潭國中更是首個獲得認證的國中，實屬不易。

張善政也提到，龍潭國中校長黃恆真先前在平鎮東安國中任職時，就展現對數位教育的熱忱，當時自己還在台哥大基金會服務，正在推動以雲林、花蓮等地為主的偏鄉數位教育計畫，當計畫見報後，黃就主動與他聯繫，為學校爭取數位教育資源。

張善政回憶，當初他原以為都會區的學校不會有這樣的需求，但實地走訪後才了解，東安國中對面的大型公寓住有許多來桃園就業的原住民，他們的第二代多在東安國中就讀，確實需要額外的教學資源支持，這段經歷讓他深刻體會到黃對數位教育發展的重視與投入，期許其他學校能群起效尤。

張善政

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