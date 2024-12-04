快訊

知名作家瓊瑤淡水家中身亡 享壽86歲

高雄男中風入住護理之家1個月...陰莖全切除 院長判半年、照服員無罪

環狀線12月10日前復原完成 年底通車還要做這些事

台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥

中央社／ 台中4日電
台中某國小生棒打老師遭警方帶走引爭議，北市教師遭受學生暴力行為的案例逐年增加，過去都是個位數，但去年通報案件達18件，今年到3月為止已12件，議員詢問若發生事件，警察是否可入校把學生帶走。記者洪子凱／攝影
台中某國小生棒打老師遭警方帶走引爭議，北市教師遭受學生暴力行為的案例逐年增加，過去都是個位數，但去年通報案件達18件，今年到3月為止已12件，議員詢問若發生事件，警察是否可入校把學生帶走。記者洪子凱／攝影

台中市某國小因師生衝突，教師報警讓警察校園帶走學生。警察局強調非強行帶走，教育局認為學校允許警察帶走學生「極為不妥」，目前釐清相關責任，預計1週內做出處分。

台中市1所國小今年3月1名小六學童疑跟老師發生衝突，老師壓住學生，學生以樂樂球棒揮打老師，隔日學生向老師道歉，老師卻報警，2名員警進入校園，將非現行犯學生帶回派出所，國民黨台中市議員李中日前在市議會質詢時揭發此事。

台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達聯合質詢，謝志忠表示，不是戒嚴時期，台中市竟然可以發生警察進入校園還帶走學生，相當離譜。

教育局長蔣偉民指出，此事現在有兩種看法，第一、有人認為教師應秉持專業發揮師道精神，傳道授業解惑，讓學生知道哪邊做錯，第二、另有人認為教師應捍衛自身權利。

關於警察進入校園，蔣偉民認為，警方應經過校方同意，在主任秘書、學務主任的陪同處理事情。他指出此事最大的爭議，在於學校允許警察帶走學生，卻沒有加以阻止，「極為不妥」，絕對不容許有二次事件發生，事後會加以檢討，訂定警察進入校園的標準作業流程。

警察局長李文章表示，當事老師撥打110報案，警察到達學校並徵得學務主任同意，但因警車進入校園，引發其他學生圍觀，有人建議不要在現場處理，請警方帶回派出所處理，他強調「非強行帶走」。

謝志忠不滿，難道是小朋友自願，痛批警方、校方毫無法律概念，詢問此事是否有執法過當，謝志忠要求警察局長、教育局長應向社會道歉。

李文章表示，他有督導不周的責任，該負的責任會負，因學生並非現行犯，處理的2員警各記申誡1次。蔣偉民則說，目前正在釐清事件的相關責任，預計1週後會做出處分。

這起事件市長盧秀燕因「不適任教師」發言惹議，她事後也因太快下結論向該名教師致歉。盧秀燕今天表示，目前還有許多細節必須釐清，了解事情真相才能負責任，制定標準作業程序事後才能預防。

台中市 校園 警察

延伸閱讀

台中警進校園抓走小學生太離譜？議員要求盧秀燕道歉 盧說話了

影／台中國小師生衝突事件 何欣純籲盧秀燕「請給校園多一分專業」

南韓戒嚴 影響台中跨年卡司韓星MAMAMOO輝人？盧秀燕：不會

逆少子化...台中這區公托搶手候補到69號 盧秀燕說話了

相關新聞

影／台中國小師生衝突事件 何欣純籲盧秀燕「請給校園多一分專業」

台中市國小師生衝突事件今仍延燒，有意參選下屆市長的民進黨立委何欣純上午呼籲市長盧秀燕，「請給校園多一分專業、請給教育多一...

台中國小師生衝突 人本：不該為嚇學生就讓警入校

台中市某國小發生師生衝突事件，連日來引發各界討論。人本教育基金會今天表示，教師不該只是為了要「嚇嚇學生」，就讓警察入校帶...

台中警入校帶走小學生 教育局：校方允許極為不妥

台中市某國小因師生衝突，教師報警讓警察自校園帶走學生。警察局強調非強行帶走，教育局認為學校允許警察帶走學生「極為不妥」，...

桃市龍潭國中獲Google示範學校認證 創北北桃國中第一

桃園市龍潭國中近日成功獲得Google Reference School（GRS）認證，成為基北北桃四縣市中唯一取得認證...

台南小學生徒步80公里轉化為「聖山之路」故事展 看見軟實力

台南社大台江分校倡議「台灣山海圳國家綠道Walking 學習運動」，30名海佃國小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山...

竹圍高中橄欖球打敗宿敵建中奪冠 新北發20萬培訓金

成軍9年的新北竹圍高中橄欖球隊，今年全國橄欖球聯賽中，打敗宿敵建中黑衫軍，以五場全勝戰績，奪得高中組冠軍。新北市長侯友宜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。