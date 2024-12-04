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台南小學生徒步80公里轉化為「聖山之路」故事展 看見軟實力

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市海佃國小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山國家公園走到嘉南大圳，完成聖山之路學習，策劃故事展。記者鄭惠仁／攝影
台南市海佃國小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山國家公園走到嘉南大圳，完成聖山之路學習，策劃故事展。記者鄭惠仁／攝影

台南社大台江分校倡議「台灣山海圳國家綠道Walking 學習運動」，30名海佃國小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山國家公園走到嘉南大圳，完成聖山之路學習，沿路做植物觀察、路殺調查，並寫研究報告，今天轉化為故事展。副市長趙卿惠稱許是最具教育意義的活動。

這場有趣且具挑戰性的學習之旅在暑假中完成，完成挑戰後，海佃國小小台江社團學生由老師黃靖雅、陳彤羚、陳俐璇、陳盈君帶領孩子策展，將第5屆台江百里山行的踏溯學習經驗，轉為台灣山海圳國家綠道「聖山之路」故事展。

今天「踏溯山海圳，聖山之路故事展」，趙卿惠及台南社大校長林朝成都來加油鼓勵，由學生王弘暘、王弘逸解說故事展。趙卿惠說，今年暑假前來給小台江授旗，踏溯台灣山海圳國家綠道「聖山之路」，如今看到小朋友回到學校，將走過的八十公里路上所見所聞的專題學習轉成「聖山之路」故事展，十分不簡單，鼓舞更多人一起共同參與山海圳國家綠道運動，讓更多親師生可以看見台灣河川山林之美。

台江分校表示，推動山海圳國家綠道學習運動，希望學生不再只是背誦或是認識知識，而是實際深入環境，探索在地環境及文化知識，進而經由寫作整理「經驗」及「知識」，進行策展的「研究」及「設計」思考，再從做中學，跟著引水人學習「發表」、「展示」的設計能力。

海佃國小校長郭芳朱、台江分校執行長吳茂成及家長，6月30日帶著學生從海佃國小出發，先搭車到塔塔加，然後展開4天3夜的徒步遊學，沿著林道、古道、大圳，完成學習挑戰。

「聖山之路」策展從平面到立體，介紹森林「護管員」裝備展，以及冰河孓遺植物昆欄樹、樺山松介紹，更有聲音到「聲景」的設計，以及「聖山之路」文化路徑故事的設計，完成四天三夜走讀「聖山之路」的水手日誌展，還有玉山及台江國家公園的圖書展，非常精彩。

台南市海佃國小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山國家公園走到嘉南大圳，完成聖山之路學習，策展故事展。記者鄭惠仁／攝影
台南市海佃國小親師生以4天3夜徒步80餘公里，從玉山國家公園走到嘉南大圳，完成聖山之路學習，策展故事展。記者鄭惠仁／攝影

台江 玉山國家公園

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