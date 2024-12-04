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影／台中國小師生衝突事件 何欣純籲盧秀燕「請給校園多一分專業」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市國小師生衝突事件今仍延燒，有意參選下屆市長的民進黨立委何欣純上午呼籲市長盧秀燕，「請給校園多一分專業、請給教育多一分尊重」。圖／何欣純提供
台中市國小師生衝突事件今仍延燒，有意參選下屆市長的民進黨立委何欣純上午呼籲市長盧秀燕，「請給校園多一分專業、請給教育多一分尊重」。圖／何欣純提供

台中市國小師生衝突事件今仍延燒，有意參選下屆市長的民進黨立委何欣純上午呼籲市長盧秀燕，「請給校園多一分專業、請給教育多一分尊重」。

何欣純說，任何的暴力行為都不應該，校園中的衝突，有太多事情應該先了解。盧市長人不在現場，未了解前因後果，直接在議會說出一句「不適任教師」這樣嚴厲的批判對該名老師是情何以堪，也嚴重打擊了基層教師的教學熱情以及士氣。

不過，盧秀燕昨天已向老師致歉，表示太快下結論，但警方沒家長陪同就帶走學生，執法有瑕疵，將制定SOP供參考。

據了解，該案是西區某國小爆發師生衝突，學生揮舞軟質球棒打到老師，老師隔天報警提告，警方到校把師生都帶回派出所做筆錄，還函送少年法庭，市議員李中前天質詢讓全案曝光。

何欣純 教師 校園

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