全國自主學習節公開觀議課 南市深化數位AI、VR、XR全用上

教育部自主學習節昨日落幕，為呼應教育部數位學習精進方案計畫，台南市17校舉辦數位教學創新應用公開觀議課活動，跨縣市及校際教學交流，並與全國各縣市教學現場的第一線教師共同探索數位學習的創新應用、深化教學建構，為數位學習世代樹立新標竿。

市長黃偉哲表示，台南市不僅擁有深厚的歷史文化底蘊，在科技教育創新上也取得卓越成果，同時推出智慧魔鏡生成式AI學習平臺，特別關注偏鄉和特教學生的需求，縮短城鄉資源差距，展現教育公平性的理念。

教育局長鄭新輝說，全國自主學習節公開觀議課活動聚焦4大主軸課程模組，包含悅趣化學習應用、PBL數位學習應用、生成式AI學習應用及元宇宙創新學習應用。以悅趣化學習應用為例，學校運用教育部因材網搭配「因雄崛起」平臺，激發學生學習動機，深化課堂參與。如歸仁國小老師黃亮瑜在「感官藝術家」課程中，結合創意思考與數位工具，啟發學生發現生活中的藝術靈感，提升表達與感知能力；公園國小老師陳虹燁運用因材網，幫助學生掌握數學三角形的概念，使學習更具體化且引人入勝。

發展PBL數位學習應用課程，讓學生透過觀察日常生活周遭面臨的問題、釐清問題、找尋資源、發想設計解決策略、透過數位工具進行，並根據他人回饋逐步修正專案。如長興國小老師戚維容的「磚情」課程，讓學生透過社區訪查磚窯廠設計專題，以數位故事記錄學習歷程，強化學生跨領域整合能力，用具體行動關懷家鄉。協進國小老師薛琮翰的「探索五條港」課程，以在地歷史文化為題材，學生運用數位資源進行專題製作、分享，培養學生整合與表達能力。

元宇宙應用課程為學生提供虛實交織的學習場域，強化問題解決能力及跨領域整合能力，如土城國小老師謝劼霖運用一體機VR頭盔及「溺境求生-強降雨」模擬課程，透過ORID策略引導學生應對極端環境的應變能力；成功國小老師黃彗倩的「藝術嬉遊趣」課程，運用虛擬實境（VR）技術，讓學生沉浸於歷史場景與藝術創作中，探索數位科技與人文結合的無限可能。