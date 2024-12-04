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北市擴大校園綠覆率 明年起提高植樹補助每校最高3萬元

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市教育局力推各校設置田園、綠屋頂及綠牆，如今為擴大校園綠覆率，明年起將提高植樹補助至每校最高3萬元。圖／台北市教育局提供
台北市教育局力推各校設置田園、綠屋頂及綠牆，如今為擴大校園綠覆率，明年起將提高植樹補助至每校最高3萬元。圖／台北市教育局提供

響應2050淨零碳排，台北市教育局力推各校設置田園、綠屋頂及綠牆，且訂有「台北市高級中等以下學校田園城市實施計畫」，如今為擴大校園綠覆率，明年起將提高植樹補助至每校最高3萬元，落實碳匯教育的環境。

教育局2023年起推動各校運用校內空間參與植樹運動，迄今累積37校響應增加校園樹木量，並規畫明年全面推動校園植樹計畫，以「生物多樣性」、「零淨損失」、「自然正向成長」等概念，鼓勵各校將「植樹」融入課程活動。 

教育局表示，有別於以往提供1萬元補助增加校園樹木量，明年將提高補助金額至每校最高3萬元，著重校園環境評估、樹種選擇、加強學生對淨零排放知能教育，藉此擴大校園綠覆率，也期許加深學生對碳匯及環境永續的知能。

教育局選擇至善國中擔任示範學校，舉辦「種一棵減碳樹，育一片永續林」植樹課程活動，該校老師方健諺在903班理化課將減碳知識結合SDGs及植樹行動，讓學生認識二氧化碳對氣候變遷的影響，以及如何透過自己的行動實現碳中和的概念。

教育局強調，增加校園綠覆率是推動環境永續的重要政策，學習不應只是知識的堆積，更應有情境及脈絡。各校帶領學生走出課本，耕耘田園及綠屋頂，例如武功國小導入科技結合綠能、循環維護田園，而吳興國小運用田園推動融合教育，普通班與特教班學生共同體驗田園農耕體驗，以播種及觀察來體驗一分耕耘、一分收獲的道理。

北市至善國中學生參與種下一棵減碳樹。圖／台北市教育局提供
北市至善國中學生參與種下一棵減碳樹。圖／台北市教育局提供
北市至善國中老師方健諺解說節能減碳的原理。圖／台北市教育局提供
北市至善國中老師方健諺解說節能減碳的原理。圖／台北市教育局提供

教育局 校園 永續

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