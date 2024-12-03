竹北國小鄰近道路改善完工 打造良好通學環境

新竹縣府今天說，竹北國小鄰近道路改善完工，透過改善工程退縮竹北國小的校園圍牆，重建穿透式圍籬與植栽，並鋪設人行道地磚，打造良好通學環境。

新竹縣政府發布新聞稿指出，今年5月啟動竹北國小「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，工程總經費由內政部國土署補助、縣款共新台幣2433萬餘元，已完工改善工程總長達518公尺。

楊文科表示，改善工程退縮竹北國小校園圍牆，重新建置穿透式圍籬與植栽，並新鋪設人行道地磚，另利用退縮後的空間擴大步道寬度、重新規劃家長接送區與無障礙動線。

他說，除在校門處的中央路雙側設置實體人行道外，在竹北國小與義民中學中間的「竹義走廊」同步修繕，包含既有排水溝頂蓋重建，以及人行道整平及植栽帶改善，讓學童行走竹義走廊更安全舒適。

楊文科指出，竹北國小附近的中華路及中央路路口、中央路及華興街路口、中正西路及華興街路口，同步增設通學區標線及行穿線，提醒民眾已進入或離開通學區，應當心兒童或行人，減速慢行維護學生安全。