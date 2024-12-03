融合傳統與創新 新北淡水天生國小山丘遊戲場啟用

為了讓校園當中的遊具煥然一新，新北市淡水區天生國小，今年在市議員鄭宇恩爭取經費之下，將學校當中的遊戲場域大改造，特別將已有35年歷史的不鏽鋼飛機造型攀爬遊具保留下來加以改造，傳承天生國小校友的回憶，另外更打造山丘主題造型攀爬遊具，場域採用人工草皮全包覆，以自然地形為靈感，創造了一個接近大自然的攀爬體驗，更是啟發學生追夢的象徵。

市議員鄭宇恩表示，去年偶然發現校園一角的遊戲場，因為不符合安全規範被圍了起來，成了校園黯淡的角落，因此爭取遊戲場，經過一年的努力，在學校的用心規劃下，遊戲場的改善成果卻相當不錯。柔軟的草皮地地墊、好玩的滑梯、挑戰的攀岩設施，讓孩童玩起來也非常安全。而家長會副會長也感謝市議員的照顧，也讓家長相當放心。

此外，校方更高度重視遊具的安全性。300平方公尺的地坪保留原有老舊地墊，並於上方增設設減震墊與人工草皮，增加緩衝效果，減少跌倒時的受傷風險。

天生國小總務主任盧欣暐表示，這一座創新主題遊戲場，飛機與山丘造型攀爬遊具，結合傳承、創意與安全理念的遊戲場，飛機象徵著校園對科技創新的追求，山丘則反映了校園與自然和諧共生的理念，不僅是孩子們釋放活力的天地，也成為校園文化的象徵。