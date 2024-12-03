扶輪有愛幸福金中 扶輪社捐金山高中多功能組合課桌椅

為了完善偏鄉學子的學習設備、提升學習效能，國際扶輪社3490地區基隆分區九社社員們特別捐贈新北市金山高中多功能分組合作智慧學習場域移動組合式課桌椅，幫助學生們未來進行分組合作智慧學習課程有更完善的設施可使用，擴大提升學生的學習成效。

北海岸扶輪社陳彩月社長表示，本次捐贈「多功能分組合作智慧學習場域移動組合式課桌椅計劃」，是由北海岸扶輪社承辦執行，結合國際扶輪3490地區助理總監吳金龍、地區副秘書長呂國寶、地區辦公室副主任宋嘉齊，以及基隆扶輪社、基隆南區扶輪社、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、基隆永昌扶輪社及新北瑞芳扶輪社等九個扶輪社全體社友共同捐贈，希望共同幫助金山高中完備分組合作智慧學習場域的全面完整建置，為孩子們打造更便利美好的學習情境，提升學習效能。

金山高中校長陳玉桂表示，今年特別進行多功能分組合作智慧學習場域教室的改造，卻因受限於經費不足，教室空間雖然已經完成美輪美奐的改造，唯獨缺少能快速進行多人分組的移動組合式課桌椅，以致進行分組教學時，須花費時間進行桌椅的搬動與調整，尤其老舊的課桌椅也與嶄新的分組合作智慧學習教室顯不搭調。特別感謝在地北海岸國際扶輪社陳彩月社長大力支持與協助，愛心號召3490地區基隆分區各分社，合計九個分社全體社員共襄盛舉合力捐助20萬元整，成功地為金山高中募集到亮麗繽紛的組合式課桌椅，幫助學校進行課程教學時，有更豐富多元的學習氛圍，大大提升學習成效。

基隆分區助理總監吳金龍表示，基隆分區扶輪社長期積極從事公益活動，戮力結合社友力量實現服務的核心價值，國際扶輪社今年的年度以「神奇扶輪」為主題，希望匯聚愛心社員的神奇力量，實現更多孩子們的夢想。孩子是世界未來的希望，帶給孩子希望與夢想，正是扶輪社要獻給同學的禮物，讓同學感受到社會愛與關懷，並能在自己有能力時，將這份愛與希望延續下去形成善的循環。