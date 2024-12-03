桃園楊明國小前瓶頸道路盼開闢 地方嘆：看的到吃不到

桃園市楊梅區新農街378巷至中山北路一段390巷，共約60公尺道路目前尚未開闢，且位於楊明國小正前方，許多及在地居民都抱怨，上學要繞遠路，看的到吃不到，希望將瓶頸道路開闢，增加安全及便利性。桃園市工務局說，該地有1處私人土地，正與地主商討協議價購方式取得土地，工程總經費約3600萬元。

市議員李家興說，楊梅區新農街378巷至中山北路一段390巷，60公尺道路，長期頻接獲民眾陳情，此路段為私人土地無法開闢道路，嚴重影響鄰近居民住戶，學生上下學交通安全等。

李家興表示，每天有約1000名學生上下課，家長常抱怨，看的到用不到，需要繞很遠才能到校，因此爭取開闢道路及交通改善，將來會讓民眾通車交通順暢，增加學生們上下學交通安全，提升生活機能完善。

工務局回應，瓶頸道路位於楊明國小正前方，的確有開闢的必要性，先前已向桃園市長張善政專案報告並通過要開闢，該位址共有2筆公有土地、1筆私人土地，私人土地占全路段約91.57％，目前正與地主協調以協議價購方式取得土地，若順利最快明年底可以動工，若無法協議價購就會採徵收方式，最快2026年才能動工，工程總經費約3600萬，若徵收順利將開闢成8公尺寬的道路。