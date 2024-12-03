「我不跟你交朋友」霸凌疑案 學校延誤通報基市府檢討

基隆市某國小傳出疑似霸凌晨，有女同學之間因言詞、關係上的問題，學生家長認為受到霸凌，目前學校已調查處理，但市府教育處發現學校延遲通報，今通令各校，如有如有受理相關投訴應在24小時內通報，各校應落實校園防制霸凌作業，積極維護師生權益。

市府教育處表示，近日接獲民眾陳情，反映某國小發生疑似生對生霸凌事件，因有延誤通報情事，市府知悉後已督導該校完備行政程序外，也請基隆市學生輔諮中心協助三級處遇，提供輔導穩定師生情緒，並同步請學校釐清行政程序。

若有涉及兒少保部分，將移請權責單位進行調查。目前學校已完成校安通報並依規定進行調查，也同步配合基隆市學生輔諮中心進行個案輔導。

據了解，這起某國小疑似霸凌案，是女同學之間因為言詞、關係上的問題，學生公開說「我不跟你交朋友」，學生家長認為受到言詞、關係霸凌陳情。

教育處表示，基隆市政府重申，各級學校如有疑似生對生霸凌及師對生不當管教事件，學校應於24小時內落實校安通報及調查等行政程序，教育處將持續督導各級學校推動反暴力、反霸凌教育宣導。

依照霸凌防制準則，學校校長及教職員工知悉疑似校園霸凌或不當管教事件時，應於24小時內向學校所屬主管機關通報，以免行政程序延誤致影響師生權益，但有沒有構成則要進行調查才能判定。