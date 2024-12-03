獅子會前會長慶生做公益 捐30萬給2所國中小

國際獅子會台灣總會2012-13年度總會長、光興塑膠機械廠公司董事長蔡金鍊，上午號召吳鳳、嘉鳳及玉山獅子會，以及總會長任內內閣團隊，共同捐贈30萬元給嘉市民生國中及僑平國小，做公益挺教育。

蔡金鍊說，獅子會長年致力於社會服務，善行遍及各地。今年適逢他與妻子蔡吳秀美慶生會10周年，將生日轉化為更有意義日子。他們夫婦決定從今年起，每年慶生會都改以公益活動形式進行，集結眾人力量回饋社會，期盼這份善舉拋磚引玉，帶動更多人投入公益，讓更多孩子受益。

民生國中及僑平國小校長代表接受善款，現場超過百人見證這場充滿溫暖與愛心的公益盛會，氣氛感人熱烈。回顧慶生會起源，獅友們感佩蔡金鍊擔任國際獅子會台灣總會2012-13年度總會長期間，熱心推動公益、無私奉獻，從2015年起，每年為他和夫人辦慶生會。