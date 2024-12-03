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台中某國小傳出孩子被關小黑屋、逼轉學 校方表示進入校安通報調查中

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中一名家長（右）今在人本中部辦公室主任曾芳苑（中）等人陪同下出面控訴。記者趙容萱／攝影
台中一名家長（右）今在人本中部辦公室主任曾芳苑（中）等人陪同下出面控訴。記者趙容萱／攝影

針對台中就讀小四的家長今出面控訴孩子被學校霸凌，甚至關小黑屋、拋高、逼轉學一事 ，校方回應指出，就外界檢舉的校園霸凌事件，重申校方並未阣案，目前都是依法行政，同時秉持公平原則處理本案，目前已進入啟動調查階段，調查全程都有依據規範辦理並沒有延宕，當事人的王姓總務主任在事情發生後深表悔意。

台中市海線一所國小今年4月間，驚爆有小三生遭到校園霸凌，半年後家長向市議會投訴，校方強調全案半年前就已啟動調查，期程中也都有完整的記載，並向教育局進行校安通報，所聘任的調查委員，都是教育部校園事件處理會議調查人才庫裡面的專業人士，調查全程都是秉持公客觀公正，確保調查程序是合法合規。

這所國小說，關於家長提到像是關小黑屋跟上拋下甩的這些舉動，比較嚴重的部分，校方列為第二案正在展開調查中，強調仍會秉持公平性，未來後續的結果，都會將完整的結案報告通知家長。

而當事人之一的王姓總務主任，目前正在請假配合調查中，而在事情發生後已向校方表達歉意，畢竟對校方帶來的困擾非常深表悔意。

主任 校園 霸凌

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