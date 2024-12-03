縮短城鄉差距 桃園AI數位營隊帶領偏鄉童玩光動能小車
為縮減城鄉間的數位資源落差，桃園市智慧城鄉發展委員會與新創團隊合作，在新屋區永安國小辦理「我們一起學AI」數位營隊，與鄰近小學共40位學童，一起以營隊闖關活動快樂玩科技，透過結合程式邏輯及AI應用、AR虛擬實境及DIY光動能車，讓學童從玩中了解相關應用。
智發會主委吳肇銘表示，在桃園市長張善政的規畫下，為了讓偏鄉學童有更多資源、了解新興科技的重要性與應用，智發會特別安排舉辦一系列的數位科技營隊，以趣味學習活動讓孩子們擁抱科技的樂趣與魅力、讓科技運用不再有距離。孩子們也開心的說，希望很喜歡AI課程、希望下次還能再參加。
「桃園數位生活學苑我們一起學AI」數位營隊，共包括有新屋區永安國小、北湖國小、笨港國小、東明國小共4校學生參與，並由大學青年擔任數位志工，帶領學童「程式積木挑戰」、「AR競速賽道GO」、「光動能小車車」等闖關活動，內容結合程式邏輯及AI應用、AR虛擬實境及DIY光動能車，最後以「AR競速」趣味競賽，鼓勵孩子們應用科技、擁抱科技。
除了數位科技的介紹與實作，此次營隊也透過遊戲，讓學童了解數位霸凌和數位性暴力的危害及應對方式。永安國小的宥靚提到最喜歡AR賽道的課程，因為不僅可以畫出自己心中喜歡的賽車圖案，還可以上傳到電腦，透過平板結合AR技術虛擬賽道競速。笨港國小的奕蓁認為，這次課程學到很多有趣的知識，尤其比較沒有在學校學過程式設計，很有挑戰性也收穫很多。
永安國小校長徐大川表示，這次的數位營隊為學童帶來了有趣且難得的科技體驗，幫助孩子拓展更寬廣的視野；笨港國小校長張振松也提到，感謝市府提供新屋區學童與眾不同的營隊體驗，也期待未來有更多資源投入偏鄉小學。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言