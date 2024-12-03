台中驚爆小四生遭關小黑屋、逼轉學？教育局回應了

台中一名家長今出面控訴，就讀小四的孩子被學校霸凌，關小黑屋、拋高、逼轉學，出現怕黑、怕上學、強迫洗手等，投訴多次卻遭敷衍回應，調查結果竟是霸凌不成立。 教育局說明，全案調查中，如有違失必將嚴懲。

台中市議員張家銨、江肇國、林祈烽、人本教育基金會中部辦公室主任曾芳苑、台中市立台中特殊教育學校教師岳祥文陪同學生父親出面，控訴大安區某國小王姓總務主任霸凌孩子。

學生父親表示，孩子有亞斯伯格症、過動症，常會情緒卡關，例如作業寫不完情緒會上來，需要有人安撫。孩子在小二轉入該校，因沒有特教生身分，校方以無輔導資源為由，要求自費請教導員，因教導員花費高，由他和妻子輪流請假入校伴讀，每周約三到四天。

學生父親指出，約半年前，即孩子三下時，明顯感受學校對孩子不友善，只要他或妻子一離開學校，孩子情緒就上來，校方卻去安撫、引導，反而講話刺激孩子，甚至在今年6月底強迫孩子轉學，直到投訴校方霸凌，孩子才說出被拍照、壓制孩子在地上讓其他學生取笑，鎖儲藏室內關一節課、拋高等情事。

曾芳苑說明，人本查出，主任說明拍照是為了安撫該生，但輔導會議中，輔導委員曾告知不要再對該生拍照，會激怒該生，但主任後續還是拍照。霸凌案調查結果卻以沒影響學習，王姓主任的行為不成立霸凌，「 這是非常荒謬的結論」。

張家銨說，對教育局的失能相當痛心，家長今年六月起多次檢舉，教育局只會跳針式回應「會督導」，拖2個月才啟動調查，沒有做好督導責任。

江肇國說，盼市長之怒可以好好改革，別讓家長再求助無門；林祈烽說，教育局應對王姓總務主任停聘，立即啟動調查。

學生父親說明，孩子在七月轉校後，父母不用陪讀，穩定就學，藥量也從三下每周密集回診、藥量加重，如今回復三個月回診一次，藥量減少很多。

教育局嚴正指出，教育局對這件不當管教案調查無不了了之，早已督促學校全力加速調查中，如有違失必定嚴懲嚴辦。對於總務主任涉不當對待、該校前校長遭檢舉都在調查中；依特殊教育法規定，家長提出特教鑑定需求，學校必須主動說明申請方式協助，不可以無輔導資源等由，強迫學生轉學，如調查屬實，必將究責。