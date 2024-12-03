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幫女兒找遺失吊飾 家長帶警察闖校園…高市教育局回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市某國小上周五發生女童吊飾遺失，家長帶警察闖校園要求檢查學童書包，引發家長議論。記者郭韋綺／攝影
高雄市某國小上周五發生女童吊飾遺失，家長帶警察闖校園要求檢查學童書包，引發家長議論。記者郭韋綺／攝影

高雄市某國小上周五有家長帶警察闖校園，要求搜書包幫孩子找遺失物，引發家長議論警察做法是否過當。高市教育局回應，事發當下校方堅持不讓警方直接接觸學生，也考量學生心理與權益拒絕搜書包，全程均依相關規定處理。

教育局表示，11月29日下午，一名學生於課堂中向導師反映吊飾失竊，因考量學生受教權益，導師請學生簡單檢查座位及書包後即繼續上課。學生家長對此不滿，向警方報案並要求進一步處理。警方到校後，與校方經協商決定，避免直接搜查學生書包以免造成心理壓力，改於學生放學後請其協助檢視個人物品，最終未尋獲失物。

教育局強調，此次事件處理過程中，警方未與學生直接接觸，亦未進行任何具強制性或侵害學生權益的行為，校方在應對家長訴求與學生權益間已經保持平衡，過程符合相關法規及校園安全應對程序。

學校就此事件後續處理，於昨天對該班級進行心理輔導，教導學生物權意識與守法觀念，並協助受影響學生舒緩情緒。

教育局重申，校園安全處理機制已完善設置，未來將持續加強親師生間的溝通，避免類似事件造成不必要的困擾與誤解。

教育局呼籲家長與校方密切配合，共同面對問題，營造安全與信任的習環境，未來將持續加強親師溝通機制，並與警政單位充足協調，建立完善處理規範，確保校園安全與秩序不受干擾。

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