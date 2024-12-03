國立高科實中 新建工程啟動117年中竣工開校

國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程進入發包階段，執行代辦工程的高雄市工務局新建工程處表示，預計民國117年8月竣工開校，屆時班級數70班，服務約逾2000名學生就讀。

工務局新工處今天表示，高科實中規劃從幼兒園到高中，是一所完整綜合型學校，總樓板面積約3萬6613平方公尺，工程總經費新台幣23.8億元，採設計與施工併行統包工程方式辦理。117年8月竣工開校後班級數有70班，招收逾2000名學生就讀。

新工處表示，高科實中將是高雄科學園區留才、育才重要幫手，幫助吸引更多國內外投資和人才。不僅成為南台灣高科技廊帶教育核心，服務鄰近科學園區內員工子女，也為周邊設籍居民提供高品質教育選擇。

依新工處資料，高科實中位於橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學，周邊交通便利，包括捷運R22青埔站與未來的紫線捷運站，為學校師生提供良好通勤條件。

新工處表示，高科實中包含幼兒園到高中，未來設雙語部，提供學子沉浸式英語學習環境，讓孩子從小就能和世界接軌。除了教室，校園還設有圖書館、演藝廳、多功能活動室等多樣化空間，滿足學習和課外活動需求。

校舍設計注重環保，目標是獲得黃金級綠建築認證和建築能效一級證書，打造友善環境生態校園。未來也是橋頭地區一大亮點，讓孩子們在科技綠廊中夢想起飛。