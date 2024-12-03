高雄某國小女童吊飾遺失 家長竟帶警察闖校園搜包…校方說話了

高雄市左營區某國小上周五傳出一名六年級女童吊飾遺失，家長帶著2名警察闖校園，要求搜學生書包，掀起議論。該校王姓校長今出面澄清，當下拒絕搜書包要求，並將警察擋在校門口，未料該名家長情緒激動咆哮，警方才提議讓學生自己找書包，最後也未找到遺失物。

事件發生在上周五下午3點多，一名小六女童媽媽為了幫女兒找遺失吊飾，帶著2名穿制服警察到校，要求檢查學生書包，此事在家長群組引發議論，「請問如何證明偷竊」、「感覺小孩會有陰影」。

王姓校長今說明，上周五該班級與其他學生準備運動會接力大賽，有家長氣沖沖表示女兒吊飾不見，與2名警察要求進入學校檢查學生書包，當時負責接待的學務主任認為做法不恰當，當下明確拒絕家長和警方要求，把人擋在校門口。

未料家長激動、咆哮，痛罵學校不幫女兒找遺失物，幾經協調後，警方才提議讓學生在最後一節下課前，自己找書包。約下午3點50分，學童上完課，就在運場旁空地自己找書包，看看有沒有不是屬於自己的物品，女童媽媽和警察也進學校在遠處監看，全程將近1小時，最後也沒找到遺失吊飾。

王姓校長強調，全程都沒讓女童家長和警察接觸學童，該名女童這1、2年來陸續掉過4次東西，包括吊飾、文具和筆，當下請同班級學生幫忙一起找，有次是在女童自己的抽屜找到吊飾，他強調，事件發生後都會加強學童法治教育宣導，也對學童進行心理輔導。

今天有家長送小孩上學直呼警方作為過當，只是報案遺失，也沒有特定偷竊對象，就以刑案方式到學校偵辦，小孩看到警察都會緊張害怕，也沒說明發生什麼事，一定會嚇到。

左營分局回應，博愛四路派出所於11月29日15時許接獲家長報案，稱就讀某國小女兒文具鉛筆、吊飾多次不見，家長欲前往學校了解，報案請求警方到場。

員警與家長至國小門口外會合，由家長再度向校方學務主任反映該情，研議處置方案後，在校方同意下，由生教組長帶領警方至學校操場旁，由老師將該班學童聚集在操場對角，校方自行處理，警方全程未介入。