快訊

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

聽新聞
0:00 / 0:00

南榮國中行進管樂特優10連霸 明年初屏東演藝廳演出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽。圖／南榮國中提供
南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽。圖／南榮國中提供

屏東縣南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，成績優異，團體組10隊全數晉級決賽，個人組有4人拿下優等第一名，挺進全國賽。為了讓更多師生家長分享學生的成果，明年1月19日獲獎學生將在屏東演藝廳演出。

這次比賽共有323名學生參加，團體組10隊全數晉級決賽，其中行進管樂團與旗隊以德佛札克第9號交響曲「新世界」參賽，榮獲特優第一名，為縣賽特優十連霸；另外室內管樂合奏也獲得特優第一名。

團體組的國樂合奏、絲竹室內樂合奏、男聲合唱、女聲合唱、師生鄉土歌謠、口琴合奏、口琴四重奏、舞蹈都榮獲優等。個人組有4人在揚琴、柳葉琴、口琴等獨奏項目拿下優等第一名。

為了讓更多人分享學生的成果，明年1月19日獲獎學生將在屏東演藝廳演出，公演的主題「樂來悅，不一樣！ Music of Joy」，南榮師生與家長可進場欣賞藝術盛宴，民眾也能購票觀賞。對學生來說，有機會站上國際級舞台演出，可提升眼界及累積展演經驗。

南榮國中校長張顥騰表示，學校鼓勵學生依個人興趣發展才藝，學生們需同時顧及課業與音樂練習，非常不容易。今年縣賽的傑出成績讓師生與家長同感驕傲，也希望明年學生們能站上大舞台，把最精彩的藝術饗宴與大家共享。

南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽。圖／南榮國中提供
南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽。圖／南榮國中提供
南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽。圖／南榮國中提供
南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，團體組10隊全數晉級決賽。圖／南榮國中提供

屏東縣 舞台 音樂

延伸閱讀

福夢榮登A級樂團！目睹歌迷刺青留印記

男星竟是冰球樂團伯樂！驚人內幕全招了

高爾宣唱一半！黑衣人衝上台 驚人身分曝光

豬哥亮愛女爆有「愛的結晶」對象曝光是竟同門師弟！

相關新聞

台南國小生也在學「AI寫作」 孩子發現1缺點問題很大

台南市東區崇學國小參與教育部「全國自主學習節」，連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，以「AI寫作」為主題，促進教師間的共...

教團質疑必要性 竹南科實中設立 苗縣府：迫在眉睫

嘉義、屏東今年相繼設立科學園區實驗中學，苗栗縣府也爭取設置竹南科學園區實驗中學，有教團代表質疑設立必要性。苗縣府昨回應強...

南榮國中行進管樂特優10連霸 明年初屏東演藝廳演出

屏東縣南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，成績優異，團體組10隊全數晉級決賽，個人組有4人拿下優...

高雄某國小女童吊飾遺失 家長竟帶警察闖校園搜包 校方說話了

高雄市左營區某國小上周五傳出一名六年級女童吊飾遺失，家長帶著2名警察闖校園，要求搜學生書包，掀起議論。該校王姓校長今出面...

台北市辦無人機競賽 全國141隊師生角逐榮耀

臺北市政府教育局為培育北市學生無人機科技教育新興知能，於11月30日在木柵高工舉辦「臺北市113年度無人機競賽」…

台南國中數學競賽落幕！國一生滿分奪金 分享珠心算相助如魚得水

台南市公私立國中學數學競賽落幕，今在南寧高中舉行頒獎典禮，由教育局副局長王崑源表彰學生的傑出表現。建興國中學生蔡鎧謙以滿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。