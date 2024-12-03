南榮國中行進管樂特優10連霸 明年初屏東演藝廳演出

屏東縣南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，成績優異，團體組10隊全數晉級決賽，個人組有4人拿下優等第一名，挺進全國賽。為了讓更多師生家長分享學生的成果，明年1月19日獲獎學生將在屏東演藝廳演出。

這次比賽共有323名學生參加，團體組10隊全數晉級決賽，其中行進管樂團與旗隊以德佛札克第9號交響曲「新世界」參賽，榮獲特優第一名，為縣賽特優十連霸；另外室內管樂合奏也獲得特優第一名。

團體組的國樂合奏、絲竹室內樂合奏、男聲合唱、女聲合唱、師生鄉土歌謠、口琴合奏、口琴四重奏、舞蹈都榮獲優等。個人組有4人在揚琴、柳葉琴、口琴等獨奏項目拿下優等第一名。

為了讓更多人分享學生的成果，明年1月19日獲獎學生將在屏東演藝廳演出，公演的主題「樂來悅，不一樣！ Music of Joy」，南榮師生與家長可進場欣賞藝術盛宴，民眾也能購票觀賞。對學生來說，有機會站上國際級舞台演出，可提升眼界及累積展演經驗。

南榮國中校長張顥騰表示，學校鼓勵學生依個人興趣發展才藝，學生們需同時顧及課業與音樂練習，非常不容易。今年縣賽的傑出成績讓師生與家長同感驕傲，也希望明年學生們能站上大舞台，把最精彩的藝術饗宴與大家共享。