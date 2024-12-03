快訊

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

聽新聞
0:00 / 0:00

台南國小生也在學「AI寫作」 孩子發現1缺點問題很大

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區崇學國小連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，學生發表AI寫作。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，學生發表AI寫作。記者鄭惠仁／攝影

台南市東區崇學國小參與教育部「全國自主學習節」，連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，以「AI寫作」為主題，促進教師間的共學交流。資訊老師引導學生熟悉基本操作，學科老師則聚焦於實際應用，透過團隊力量，共同為學生扎根AI素養，也做到了差異化教學。

校長洪榮進表示，崇學國小積極推動數位學習與差異化教學，定期舉辦教師專業成長活動，提升教師AI教育的素養。教師羅貴羽分享，議論文向來是學生較為陌生的文體，因此利用因材網e度寫作精靈的AI功能，引導學生以「在○○中成長」為題寫作議論文。透過與AI對話，學生能更有效地輸入指令、提取資訊，並觀察AI生成的文章架構，進而探索寫作主題，「但最重要的是學生應將AI提供的建議與自身的生活經驗結合，才能寫出獨具個人風格的文章。」

課研組長張琬翔說明，學校透過分工合作的方式，讓資訊老師引導學生熟悉因材網e度AI工具的基本操作，學科老師讓孩子學會實際應用，各教師擔任不同角色、指導不同的學習任務，透過團隊力量，扎根AI素養。

學生分享，印象最深刻的是上台發表的時候，大家的內容都不相同，真有趣；藉由這次的課，更瞭解AI的功能，還發現了AI給的不是完全正確的；這次學到用AI寫作，覺得很有創意，「但缺點是不像人類，缺乏人類的風格。」

台南大學教授歐陽誾說，老師羅貴羽在教學設計上很用心，有系統化的運用前導組織來引導，為學生搭建完善的學習鷹架。例如，老師會先提供議論主題，再鼓勵學生與AI對話、加入個人觀點、修改AI生成的內容，讓文章更具個人特色，也營造出愉快的學習氛圍，而師生流暢的平板操作也展現了學校在差異化教學上的努力。

台南市東區崇學國小連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，老師引導學生用e度AI工具完成寫作。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，老師引導學生用e度AI工具完成寫作。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，老師引導學生用e度AI工具完成寫作。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區崇學國小連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，老師引導學生用e度AI工具完成寫作。記者鄭惠仁／攝影

AI 小學生 教師 素養

延伸閱讀

毛小孩的陪伴／喵星人的陪伴 讓空巢期不孤獨

打開孩子眺望遠方的窗 世界和平會送讀寫課進偏鄉

專訪科幻短篇小說陳建佐《明日與那些幽微之時》：即使不被他人接受，也不會停下來的創新

鼓勵好好吃飯 南市崇學國小斥資300萬打造食育教室啟用

相關新聞

台南國小生也在學「AI寫作」 孩子發現1缺點問題很大

台南市東區崇學國小參與教育部「全國自主學習節」，連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，以「AI寫作」為主題，促進教師間的共...

教團質疑必要性 竹南科實中設立 苗縣府：迫在眉睫

嘉義、屏東今年相繼設立科學園區實驗中學，苗栗縣府也爭取設置竹南科學園區實驗中學，有教團代表質疑設立必要性。苗縣府昨回應強...

南榮國中行進管樂特優10連霸 明年初屏東演藝廳演出

屏東縣南榮國中參加「113學年度全國學生音樂舞蹈比賽屏東縣初賽」，成績優異，團體組10隊全數晉級決賽，個人組有4人拿下優...

台北市辦無人機競賽 全國141隊師生角逐榮耀

臺北市政府教育局為培育北市學生無人機科技教育新興知能，於11月30日在木柵高工舉辦「臺北市113年度無人機競賽」…

台南國中數學競賽落幕！國一生滿分奪金 分享珠心算相助如魚得水

台南市公私立國中學數學競賽落幕，今在南寧高中舉行頒獎典禮，由教育局副局長王崑源表彰學生的傑出表現。建興國中學生蔡鎧謙以滿...

新莊某私幼休旅車塞7童…教育局重罰9萬 園長還原經過

新北市新莊區某私立幼兒園日前遭民眾目擊，一輛休旅車塞7名幼童，嚴重超載。新北教育局今赴該園稽查，確認是因家長協助教保員接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。