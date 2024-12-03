台南國小生也在學「AI寫作」 孩子發現1缺點問題很大

台南市東區崇學國小參與教育部「全國自主學習節」，連續2年舉辦教學創新應用公開觀議課，以「AI寫作」為主題，促進教師間的共學交流。資訊老師引導學生熟悉基本操作，學科老師則聚焦於實際應用，透過團隊力量，共同為學生扎根AI素養，也做到了差異化教學。

校長洪榮進表示，崇學國小積極推動數位學習與差異化教學，定期舉辦教師專業成長活動，提升教師AI教育的素養。教師羅貴羽分享，議論文向來是學生較為陌生的文體，因此利用因材網e度寫作精靈的AI功能，引導學生以「在○○中成長」為題寫作議論文。透過與AI對話，學生能更有效地輸入指令、提取資訊，並觀察AI生成的文章架構，進而探索寫作主題，「但最重要的是學生應將AI提供的建議與自身的生活經驗結合，才能寫出獨具個人風格的文章。」

課研組長張琬翔說明，學校透過分工合作的方式，讓資訊老師引導學生熟悉因材網e度AI工具的基本操作，學科老師讓孩子學會實際應用，各教師擔任不同角色、指導不同的學習任務，透過團隊力量，扎根AI素養。

學生分享，印象最深刻的是上台發表的時候，大家的內容都不相同，真有趣；藉由這次的課，更瞭解AI的功能，還發現了AI給的不是完全正確的；這次學到用AI寫作，覺得很有創意，「但缺點是不像人類，缺乏人類的風格。」

台南大學教授歐陽誾說，老師羅貴羽在教學設計上很用心，有系統化的運用前導組織來引導，為學生搭建完善的學習鷹架。例如，老師會先提供議論主題，再鼓勵學生與AI對話、加入個人觀點、修改AI生成的內容，讓文章更具個人特色，也營造出愉快的學習氛圍，而師生流暢的平板操作也展現了學校在差異化教學上的努力。