教團質疑必要性 竹南科實中設立 苗縣府：迫在眉睫

嘉義、屏東今年相繼設立科學園區實驗中學，苗栗縣府也爭取設置竹南科學園區實驗中學，有教團代表質疑設立必要性。苗縣府昨回應強調，竹南科實中因應賴清德總統的大矽谷計畫，及園區員工子女就學需求等考量，設立迫在眉睫。

苗縣府指出，竹南科面積123公頃、銅鑼科學園區約350公頃，2地支援新竹科學園區發展，迄今發展20年，核准74家廠商及70家廠商登記進駐。

另統計竹南科、銅鑼科員工1萬9994人，縣府調查竹南鎮及頭份市轄內幼兒園家長在園區服務者有2370人，及國中小有5574人，園區子女教育需求逐年擴大。

竹南科實中目前選址在大同高中南側、台13線（公義路）以東的非都市土地約9公頃，基地在竹南科中心位置，交通方便。縣府認為，有利於園區員工接送就學子女，符合教育部推動高中社區化，及學子實質平等的就學選擇權，也能吸引廠商進駐及員工招募，帶動苗栗地區經濟發展。

苗縣府指出，將於16日的竹苗園縣市會議提案設立竹南科實中，爭取國科會、教育部今年度核定、116學年度招生，初步規畫包括高中部6班、國中部6班、國小部12班、雙語部12班、幼兒園4班，共約1200人，提供竹南科、銅鑼科、國家衛生研究院，及竹科外溢等員工子女學童就讀。