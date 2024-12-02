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台南國中數學競賽落幕！國一生滿分奪金 分享珠心算相助如魚得水

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市公私立國中學數學競賽落幕，今在南寧高中舉行頒獎典禮。記者鄭惠仁／攝影
台南市公私立國中學數學競賽落幕，今在南寧高中舉行頒獎典禮。記者鄭惠仁／攝影

台南市公私立國中學數學競賽落幕，今在南寧高中舉行頒獎典禮，由教育局副局長王崑源表彰學生的傑出表現。建興國中學生蔡鎧謙以滿分勇奪資優組金牌，他分享，透過珠心算與資優課程打下基礎，讓他如魚得水，很享受競賽時的樂趣。

教育局表示，數學是培養邏輯推理與創造力的重要基礎，數學競賽不僅考驗學生的「創造性思維」、「批判性分析」及「系統性邏輯」，更展現了學生子的智慧與無限潛力。期許學生能秉持對數學的熱愛，勇於挑戰全國及國際賽事，為台南爭取更多榮耀。

今年試題將數學與生活緊密結合，以「數學生活化」為核心，將複雜的計算與真實情境結合，不僅鍛煉學生的邏輯推理與問題解決能力，也激發了他們對數學的熱忱與創造力。這樣的設計不僅讓學生體會數學的實用價值，更能體會到學習的樂趣。

後甲國中三年級楊礎謙榮獲一般組金牌，他感謝老師耐心教導，幫助他快速掌握解題技巧。建興國中一年級蔡鎧謙以滿分勇奪資優組金牌，他分享，透過珠心算與資優課程累積扎實基礎，讓他在競賽中如魚得水，數學競賽的題目靈活且富挑戰性，很享受其中樂趣。

本屆競賽吸引2058名國中學生參加，比賽分一般組和資優組，共有219名學生脫穎而出，榮獲金、銀、銅牌及佳作殊榮。教育局希望藉此競賽能啟發更多學生對數學的興趣，進一步培養未來的科學家、工程師與創新人才。

台南 推理 教育局 金牌

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