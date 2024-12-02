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台北市辦無人機競賽 全國141隊師生角逐榮耀

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市政府教育局為培育北市學生無人機科技教育新興知能，於11月30日在木柵高工舉辦「臺北市113年度無人機競賽」，本次競賽開放全國高中職以下學生報名參賽，現場除臺北市隊伍外，亦有來自新北市、南投市等其他5縣市的隊伍，高達62校、141支隊伍、551名師生共襄盛舉、相互切磋，參與人數相較去年倍數成長，展現各地學子對無人機技術的高度熱情。透過競賽，讓選手展示無人機飛行技巧，更激發學生創意思考、共創合作解決無人機在賽程各種挑戰，展現高度集中力。

教育局指出，本次競賽分為「遙控障礙組」與「應用賽組」等2項競賽，「遙控障礙組」於賽道內安排拱門、隧道、旗幟、圓環等障礙關卡，考驗選手無人機操作技巧、穩定性及手眼協調能力、方向感知等多元能力，確保學生能熟練且安全地操作無人機；「應用賽組」讓無人機飛進肉眼無法視及範圍，參賽選手僅能運用無人機尋找任務目標、拍攝指定影像，模擬無人機實務運用場景，考驗選手因應環境即時應變能力以和無人機航拍技術，引導學生活用所學融入競賽場域，提升學習成效。

教育局表示，因應全球化無人機市場規模快速成長，為深耕及推廣臺北市無人機教育，北市於113年7月至8月暑假舉辦國中小無人機教育營隊，累計72名學生參加，於同年10月至12月共舉辦三梯次「遙控無人機證照教師研習」，吸引286名教師報名，預計培訓50位種子教師取得無人機證照，提供北市師生全面的無人機教育課程及資源，並將於114年成立無人機教育中心，為臺北市師生系統性地規劃無人機創新課程及師資培訓研習，培育更多優秀人才。

聚傳媒

教師 教育局 無人機

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