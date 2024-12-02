開南高中籃球隊遭控課程混亂球員進度落後 校方：將安排補課

開南高中籃球隊近日爆發許多爭議，近日有家長控訴，球員混齡上課、課程混亂與課綱不相關及非教師參與打分數過程，指控與邵姓教練當初招生說謊，呼籲教育局明察。校方澄清，邵男僅是學生家長不會參與成績決策，學生都掛在綜合高中非賽季必須正常上課，落後進度會安排補課，讓學生跟上。

球隊日前才因HBL16強賽開打前夕，卻有主力球員退隊，更在社群發長文，疑受到隊內教練羞辱、霸凌。如今又有家長爆料，兼任領隊邵姓教練，承諾孩子進入開南是無界塾體制外實驗教育，實際卻掛在普通班，且是高一到高三混齡上課。

家長控訴，教學進度混亂，國英數完全未按高一進度走，且物理化學等部頒高中課程都沒上，教師流動率極高，甚至有家長、學生哥哥來上課，教學也未銜接，邵姓教練還請認識金融界人士幫學生做超越理解範圍無意義演講，導致學生學習困難，完全跟不上。

家長控訴，邵教練讓其太太楊女全權主導設計教育課程、參與打分數，但楊女並非校內老師，邵男還一直在粉專誇大球隊教育，聲稱教學能銜接頂大，保證安排進入大學，實際卻一團糟，學生無基礎學力，就算退隊回到普通班，也銜接不上進度，最後只能靠體育獨招升學，盼政府嚴加審查，「別讓孩子既無法好好打球，讀書學習也是一場空」，耽誤前途。

校方回應，這些學生學籍是掛在校內綜合高中，並非無界塾教育，學生在賽季前到賽季集訓會請公假準備，賽季結束後已要求所有學生要回到原班級上課，這段期間所落下的進度，校方也會安排在第八、九節補課，幫助學生跟上，家長、學生若有需求可向校方提出，會即時給予協助。

校方強調，內容所提及邵姓教練及楊女士都是學生家長，自願為球隊幫忙，由於兩人沒有任何教職及行政職不可能參與學生成績評分，校內都有規範，至於家長所稱金融課程，則是公假期間，邵先生義務請來幫學生補課，雖然利益良善，但課程內容卻有不妥，校方會再加強留意。

校方表示，由於日前球隊有爆發疑似霸凌案，相關教練人等目前已暫停相關職務，校方也會於12月4日舉行校事會議，並聘請外部委員來調查。教育局表示，將督導該校加速調查程序，並責請學校加強學生關懷及輔導。

對於家長陳情違反教學正常化，教育局將不定期無預警至該校做教學正常化訪視，保障該校學生受教權益。