U12擊敗韓國奪金 紅葉國小培育的陽念先、杜凱恩獲炸雞獎勵
中華隊獲得世界12強棒球錦標賽冠軍，台東子弟林昱珉、潘傑凱及邱智呈受矚目，緊接著台灣小將也拿下U12亞洲少棒賽冠軍，其中陽念先、杜凱恩兩位選手出身紅葉國小，縣長饒慶鈴昨帶炸雞及紅榜單前往學校慶賀，也勉勵兩位小選手向林昱珉等三位台東之光看齊，繼續為台東爭光。
第11屆U12亞洲少棒錦標賽在日本舉辦，台灣小將11月29日在冠軍戰以5：1擊敗韓國隊獲得冠軍，此次出賽的球員陣容中，杜凱恩就讀紅葉國小六年級，陽念先則是台東體中國一學生，也是從紅葉國小畢業的優秀選手。
縣長饒慶鈴與議員古志成及教育處長蔡美瑤等人親赴紅葉國小張貼紅榜，特別準備台東市區知名的美味炸雞慰勞棒球小將們。陽念先、杜凱恩回贈簽名球贈送來賓，並在球棒上簽名感謝紅葉國小教練團。
饒慶鈴表示，除貼紅榜恭賀二位選手外，她也希望選手們在球技上精進加油，繼續發揮紅葉少棒精神。
教育處說明，這面金牌是中華隊在U12亞洲少棒錦標賽的第8面，中華隊為今年5月底6月初在台南市舉行的華南金控少棒全國賽由台北市拿下冠軍，並取得組隊權，培訓後選出選手15名，分別為台北市5名、台中市3名、臺東縣2名，另高雄市、台南市、花蓮縣、新竹縣及南投縣各1名。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言