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南一中、中一中用運動爭「真一中」 平分秋色一家親

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中與台中一中共同舉辦的「2024一中盃教職員工球類聯誼賽」，用運動爭「真一中」，結果平分秋色。記者鄭惠仁／翻攝
台南一中與台中一中共同舉辦的「2024一中盃教職員工球類聯誼賽」，用運動爭「真一中」，結果平分秋色。記者鄭惠仁／翻攝

南一中與台中一中共同舉辦的「2024一中盃教職員工球類聯誼賽」上周末在南一中開打，台中一中在排球、桌球掄元，台南一中則在匹克球、網球及羽球項目奪冠，雙方勢均力敵，都是名符其實「真一中」。

台南一中與台中一中學生聯合會日前也合作推出「爭一中聯名大學T」，邀請兩校校長共同拍攝影片，上線僅僅2天已破20萬點閱，引起許多關注。雙方校長也預告，2024一中盃即將開打，屆時到球場上爭一中。

南一中和中一中是全國唯二以「一中」為名的高中，兩校情誼深厚，之前在育才盃與教育盃網球賽，即有體育賽事交流。2019年更攜手創辦「一中盃教職員工球類聯誼賽」，藉由球類競賽活動，增進兩校的良善互動，透過君子之爭展現運動家的精神，還有著老中青3代薪火相傳的意義。

今年一中盃賽事邁入第六屆，南一中校長廖財固、中一中校長林隆諺均到場為選手加油。台中一中更邀請曾奪下排球企業聯賽「最佳舉球員」殊榮的國手盧青銓到場指導。聯誼賽首場由排球登場，南一中校長廖財固掛帥，台中一中則派出廖校長的夫人陳佳吟老師上陣，夫妻同場較勁，君子之爭，增添佳話。

台南一中也安排竹園岡植物手作及西竹圍文史導覽等活動，由日光暖暖旅行文化工作室王語羚導覽，邀請中一中師長、家長一同認識府城歷史。

一中盃正式競賽項目有排球、桌球、羽球、網球，今年度再加入匹克球項目。每個項目都設有最有價值球員及最佳拚鬥球員獎項，表揚傑出貢獻與奮戰不懈的球員，也激勵大家有更出色的表現。

今年「一中盃教職員工球類聯誼賽」由台中一中在排球、桌球項目奪下第一，台南一中則在匹克球、網球及羽球項目奪冠。雙方也各有10名選手榮獲最有價值球員及最佳拚鬥球員獎項，勢均力敵，不相上下。

台南一中與台中一中共同舉辦的「2024一中盃教職員工球類聯誼賽」，用運動爭「真一中」，結果平分秋色。記者鄭惠仁／翻攝
台南一中與台中一中共同舉辦的「2024一中盃教職員工球類聯誼賽」，用運動爭「真一中」，結果平分秋色。記者鄭惠仁／翻攝

南一中 台南 排球

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