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教育部教案徵選 竹市表現亮眼獲肯定

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
教育部舉辦「113年推動數位學習教案設計績優徵選競賽」，新竹市表現亮眼。圖／新竹市府提供
教育部舉辦「113年推動數位學習教案設計績優徵選競賽」，新竹市表現亮眼。圖／新竹市府提供

教育部舉辦「113年推動數位學習教案設計績優徵選競賽」，新竹市育賢國中老師蘇漢哲以創意教案「好玩的特殊四邊形組」摘下特優；南寮國小主任劉麗娟以「隙水長流」獲得優選，富禮國中老師鍾如雅以「數位奇幻之旅AI創意秀及網路旅行挑戰」奪得佳作，竹市表現亮眼。

教育處表示，育賢國中老師蘇漢哲的「硬幣魔術」數學探究課程，以硬幣翻轉活動讓學生觀察奇偶數變化，結合因材網進行自主學習和互動探討，推導出如「偶數±2=偶數、奇數±2=奇數」的規則，同時引導學生反思並延伸新議題，培養創造力和解決問題能力。

而南寮國小劉主任的「隙水長流」教案，從日常生活如水流動情境出發，引導學生探究毛細現象特性，透過小組討論和因材網AI夥伴互動修正實驗設計，增強實驗能力與批判思維。

新科技組方面，建功高中老師章嘉珍以「看電影學英文、以聲動人」榮獲優選，展現竹市教育在數位教學上的創新實力，為學生打造更多元、有趣的學習體驗，也為全國數位學習教學樹立了新典範。

教育處說，此外，「113年教育部資訊素養與倫理創意教案徵選」，竹市也同樣大放異彩，北門國小老師薛永浩以網路識讀 So Easy；好新聞 Follow Me獲優選，培英國中老師蕭文婷以「說」「說」網路安全獲佳作，如此優異的佳績，都是竹市教師長期的深耕努力。

教育處說明，今年竹市教師獲教育部認證「資訊素養專業講師」的數量與比例，穩居全國之冠。市府持續推動數位智慧教育，深化資訊素養與倫理教育，鼓勵教師善用數位載具活化課程，透過教案競賽、跨領域合作和教育資源共享，營造安全、健康且充滿創意的數位學習環境，提升全體師生與市民的數位知能與網路健康素養，攜手邁向AI智慧時代的嶄新未來。

新竹市育賢國中老師蘇漢哲教案比賽榮獲特優。圖／新竹市府提供
新竹市育賢國中老師蘇漢哲教案比賽榮獲特優。圖／新竹市府提供

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