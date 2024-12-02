教育部教案徵選 竹市表現亮眼獲肯定
教育部舉辦「113年推動數位學習教案設計績優徵選競賽」，新竹市育賢國中老師蘇漢哲以創意教案「好玩的特殊四邊形組」摘下特優；南寮國小主任劉麗娟以「隙水長流」獲得優選，富禮國中老師鍾如雅以「數位奇幻之旅AI創意秀及網路旅行挑戰」奪得佳作，竹市表現亮眼。
教育處表示，育賢國中老師蘇漢哲的「硬幣魔術」數學探究課程，以硬幣翻轉活動讓學生觀察奇偶數變化，結合因材網進行自主學習和互動探討，推導出如「偶數±2=偶數、奇數±2=奇數」的規則，同時引導學生反思並延伸新議題，培養創造力和解決問題能力。
而南寮國小劉主任的「隙水長流」教案，從日常生活如水流動情境出發，引導學生探究毛細現象特性，透過小組討論和因材網AI夥伴互動修正實驗設計，增強實驗能力與批判思維。
新科技組方面，建功高中老師章嘉珍以「看電影學英文、以聲動人」榮獲優選，展現竹市教育在數位教學上的創新實力，為學生打造更多元、有趣的學習體驗，也為全國數位學習教學樹立了新典範。
教育處說，此外，「113年教育部資訊素養與倫理創意教案徵選」，竹市也同樣大放異彩，北門國小老師薛永浩以網路識讀 So Easy；好新聞 Follow Me獲優選，培英國中老師蕭文婷以「說」「說」網路安全獲佳作，如此優異的佳績，都是竹市教師長期的深耕努力。
教育處說明，今年竹市教師獲教育部認證「資訊素養專業講師」的數量與比例，穩居全國之冠。市府持續推動數位智慧教育，深化資訊素養與倫理教育，鼓勵教師善用數位載具活化課程，透過教案競賽、跨領域合作和教育資源共享，營造安全、健康且充滿創意的數位學習環境，提升全體師生與市民的數位知能與網路健康素養，攜手邁向AI智慧時代的嶄新未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言