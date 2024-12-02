如何讓學生正向處理情緒？ 南市用動畫帶領孩子學習

台南市教育局訂定「社會情緒學習宣導動畫計畫」，提供正向管教教材，建立友善校園，左鎮、佳里國小、西門實小與崑山科大視覺傳達設計系共同製作9部動畫影片，藉著生動的動畫宣導，培養學生情緒管理、人際關係處理與社交能力。

教育局表示，此計畫共完成9部影片(影片連結https://youtu.be/zeaA3buUQSg?si=dxBsgIUZfwY1aBVl)，由崑山科技大學視覺傳達設計系學生繪製動畫，左鎮國小、西門實小及佳里國小師生錄製配音，總長約35分鐘，將提供全市各國小播映，觸及人數可達上萬人，希望透過這些影片，讓小學生正向處理情緒，營造友善校園。

左鎮國小校長楊靜芳分享，這些動畫以原創的動畫角色人物，學生日常生活中熟悉的情境為背景，透過富有趣味的故事情節，探討面對不同情緒時管理的技巧。孩子們將在故事中跟隨角色一同經歷情緒的起伏，學會如何以正向的方式應對困難，並思考在相處過程中該如何建立良好的人際關係。

社會情緒學習（SEL）與品格實踐是教育領域中非常重要的概念，在校園事件中除了法制層面的宣導外，面對學生情緒問題與偏差行為，希望學校能夠採取輔導先行的方式，適時提供學生需要的輔導與教學支援。教育沒有局外人，為讓校園內的個體，都能夠被接住，希望藉由社會情緒學習的動畫，提供不同的孩子面對情緒的方式，以塑造溫馨友善的校園環境。