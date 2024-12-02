如何讓學生正向處理情緒？ 南市用動畫帶領孩子學習
台南市教育局訂定「社會情緒學習宣導動畫計畫」，提供正向管教教材，建立友善校園，左鎮、佳里國小、西門實小與崑山科大視覺傳達設計系共同製作9部動畫影片，藉著生動的動畫宣導，培養學生情緒管理、人際關係處理與社交能力。
教育局表示，此計畫共完成9部影片(影片連結https://youtu.be/zeaA3buUQSg?si=dxBsgIUZfwY1aBVl)，由崑山科技大學視覺傳達設計系學生繪製動畫，左鎮國小、西門實小及佳里國小師生錄製配音，總長約35分鐘，將提供全市各國小播映，觸及人數可達上萬人，希望透過這些影片，讓小學生正向處理情緒，營造友善校園。
左鎮國小校長楊靜芳分享，這些動畫以原創的動畫角色人物，學生日常生活中熟悉的情境為背景，透過富有趣味的故事情節，探討面對不同情緒時管理的技巧。孩子們將在故事中跟隨角色一同經歷情緒的起伏，學會如何以正向的方式應對困難，並思考在相處過程中該如何建立良好的人際關係。
社會情緒學習（SEL）與品格實踐是教育領域中非常重要的概念，在校園事件中除了法制層面的宣導外，面對學生情緒問題與偏差行為，希望學校能夠採取輔導先行的方式，適時提供學生需要的輔導與教學支援。教育沒有局外人，為讓校園內的個體，都能夠被接住，希望藉由社會情緒學習的動畫，提供不同的孩子面對情緒的方式，以塑造溫馨友善的校園環境。
教育局長鄭新輝指出，近年校園事件衝突不斷，許多事件都來自生生相處間或是個人的情緒問題，為了能夠精準掌握各個階段的孩子所面臨的情緒議題，此次動畫腳本特別針對低、中、高不同年段學習階段的學生進行情緒管理來設計，重新以孩子的需求為中心，著重於提升學生的社交能力、情緒管理能力，及增強自我認知和對他人的理解，使學童能在不同的議題當中，正向處理自己的情緒，有效降低偏差行為的產生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言