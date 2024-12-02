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台中全國聯想創作畫 10萬名選手角逐72位小學生獲獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地參賽的420位小學生選手參賽，昨天下午頒獎。圖／葫蘆墩文化中心提供
「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地參賽的420位小學生選手參賽，昨天下午頒獎。圖／葫蘆墩文化中心提供

「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地420名小學生選手參賽，昨天下午頒獎，公布72位獲獎小學生成為這屆的小藝術家

台中市文化局長陳佳君表示，兒童創意是發展城市競爭力的基礎要件，全國首創連續辦理32年的兒童聯想獨特美術賽制，從首屆至今每年全國近10萬學童熱烈參與，昨天現場的420位小朋友都是經過嚴格評選的優秀入選者，歷年來多位得獎者在各領域發光發熱，其中一位得獎者黃路玉苓投身藝術界，今年受邀擔任評審委員。

徵件期間全國近1100各校、縣市圖書館及藝文場館等協力發放畫紙，繳件參賽踴躍更勝以往，2、3年級作品超過5000件。

昨天下午頒發前3名獎項，此次一至六年級第一名，決賽評審表示，一年級楊曜亦理性邏輯處理畫面，圖形連結主題明確；二年級陳泓霖超越年齡的極簡線條、適度留白技巧，色彩層次豐富；三年級陳品叡的度假企鵝，想像力豐富，衝突趣味感十足；四年級謝秉勳以少見的俯視構圖描繪火車行駛，突顯超越慣性思惟的想像力；五年級廖藝媃細膩刻劃魚販將魚切片的畫面，思考模式變化廣闊，聯想特質發揮極致；六年級王鈺崴以孫悟空為主題構圖用色紮實，令評審大為讚賞。

葫蘆墩文化中心表示，此屆活動因應中心場館工程，移師台中市政府陽明市政大樓辦理，展現不同的面貌，賽後評選72位得獎者在頒獎典禮頒發獎金與獎狀。

「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地參賽的420位小學生選手參賽，昨天下午頒獎。圖／葫蘆墩文化中心提供
「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地參賽的420位小學生選手參賽，昨天下午頒獎。圖／葫蘆墩文化中心提供
「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地參賽的420位小學生選手參賽，昨天下午頒獎。圖／葫蘆墩文化中心提供
「第32屆全國兒童聯想創作畫比賽」複賽昨天在台中市府陽明大樓舉行，全國各地參賽的420位小學生選手參賽，昨天下午頒獎。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市 小學生 文化局 藝術家

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