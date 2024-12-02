「白鬍子」教官多次開刀徘徊鬼門關 教孩子尊重不同生命

高雄的幼兒園老師沈怡君，帶她5年前接手救回、多次開刀徘徊鬼門關的兔子「白鬍子教官」到學校當「助教」，分享牠一路走來的生命故事，希望透過「教官」讓孩子學會包容、尊重生命。

被孩子稱作「TREE老師」的高雄常春藤幼兒園老師沈怡君，5年多前因擔心友人經濟狀況及環境等問題可能不適合新寵物，接手飼養1隻剛出生才幾星期的幼兔「白鬍子教官」；沒想到，從來沒有飼養過兔子的沈怡君卻面對接二連三的各種挑戰。

沈怡君說，兔子是囓齒動物，為了避免牙齒不斷生長變長，需要大量吃草磨牙，偏偏「白鬍子教官」不愛吃草，牙齒過長刺穿上顎，甚至化膿併發牛眼症，經多次手術、清創、無數次的回診才漸漸康復；一路走來，沈怡君「沒細算到底為牠花了多少錢」，只是自責自己沒把牠照顧好，害牠生病受苦。

沈怡君上周五騎著機車，用外出提籠背著「白鬍子教官」來到常春藤幼兒園，與孩子們見面，這群大班的孩子們既好奇又興奮。沈怡君說，幼兒園廣場與教室中常有各種昆蟲，「孩子們不能只懂得驅趕」；所以她今天與孩子們坐下來，面對面分享「白鬍子教官」的生命故事，希望孩子們學會包容、尊重與自己不同的生命。

沈怡君習慣把「白鬍子教官」暱稱為「教官」，是覺得牠就像一位生命導師，教導我們如何肩負責任，如何「共情」發揮同理心，讓她更加理解為什麼孩子和家長都有分離焦慮，甚至讓她提早體驗「為人母的煩惱」。

在互動的過程中，孩子們都非常興奮，「教官」第一次看到那麼多小朋友，害羞地直往老師懷裡鑽；在老師的引導下，孩子們試著用手握拳與「教官」互動，並嘗試讓「教官」坐在自己大腿上輕輕撫摸牠，感受生命價值。孩子們下課後直說，「我們要愛護兔兔」、「不能欺負兔兔」、「兔兔也是一個生命」。

沈怡君讓孩子與「教官」合影；她說，這班孩子很快就要畢業，會把這些照片放在畢業紀念冊，希望孩子們不要忘記「教官」教給我們的生命課程，未來做人處事都要有責任感，並懂得包容與尊重。