台南後壁高中藝術季義賣50萬元 資深導演陳坤厚也來了

國立台南後壁高中藝術季今天登場，現場展售逾3000件作品，一天下來共計義賣50萬元，其中一半將捐助後壁高中文教基金會，幫助弱勢學子，長居後壁的資深導演陳坤厚也到場參觀，對不少作品驚豔不已。

後壁高中藝術季邁入第13年今年擴大辦理，包括設計群科師生、推廣教育陶藝班、版畫班、美工科校友會伙伴，舉辦藝術市集，共60餘個攤位，近百位設計創作人，展售3000多件陶藝作品、百幀以上的版畫創作和陶藝拉坯體驗，可說是琳瑯滿目，一早就吸引不少藝文界人士來挖寶，本身是藝文愛好者的市府前觀旅局長郭貞慧也埋首其中挑選不少作品，她笑說，除挑選所喜愛的物品且又能幫助需要幫助的莘莘學子，相當有意義。

後壁高中校長黃彥鳴說，今年藝術季由民俗藝術社、太鼓社表演開場，現場展出各式各樣文創設計、版畫創作、陶藝作品，今下午結束銷售金額約50萬元，也會依事前安排，一半捐助給後壁高中文教基金會照顧弱勢學子。

後壁區長李至彬說，後壁高中推動藝術教育數十年，每到年末舉辦的藝術季，更是當地重要年度藝術盛事，人潮從一早就絡繹不絕，學校多年來努力在藝術教育闖出一片天。