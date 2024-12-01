新竹女中創校100周年校慶 市府：展開活化小禮堂計畫

國立新竹女子高級中學歡慶創校一百週年，今舉行百年校慶典禮，代理市長邱臣遠受邀出席，與眾多校友及親師生齊聚一堂共慶百年盛事；值得一提的是，建於1931年的竹女「小禮堂」是一座具有近百年歷史的磚造建築，去年底正式指定為市定古蹟，市府文化局說，未來市府將展開一系列修復與利用計畫，讓小禮堂再現風華。

文化局說明，竹女創立於1924年，原名新竹州立新竹高等女學校，開辦初始校舍未建，先借用新竹小學校址（今東門國小）辦學，直至1926年才以中華路二段的現址做為校舍。

而竹女小禮堂建築形式為磚造建築、水泥瓦、兩坡頂，正背面牆體有扶壁柱，門窗框以幾何線條勾勒出建築的立體感，以簡單的三角形三葉竹泥塑裝飾，整體形制優美典雅，興建迄今92年，是竹女最能代表百年校史的歷史見證之一。

文化局指出，去年12月，經文化資產審議會一致決議，正式指定「小禮堂」為市定古蹟。為傳承歷史與文化價值，市府挹注20萬元經費，補助出版「世紀竹女．御風翱翔—國立新竹女中百年校史文物專刊」，完整記錄學校的百年歷程。未來，市府將與校方攜手合作，展開一系列修復與活化利用的計畫，使古蹟再現風華。

教育處表示，這次竹女校慶活動以多元形式展現竹女的學術底蘊與文化活力。活動由竹女管樂隊的精采演出揭開序幕，接著頒發傑出校友證書與感謝狀，彰顯竹女歷屆校友對社會的傑出貢獻。壓軸環節則於小禮堂舉行市定古蹟揭牌儀式，象徵學校對歷史傳承與未來展望的承諾，為系列活動畫下圓滿句點。

教育處說明，市府將持續與新竹女中等學校的合作，透過跨校協作、資源整合與教育均質化措施，創造學生多元探索與卓越發展的學習平台。這次活動不僅展現新竹女中的學術成就與傳承精神，也象徵市府與校方攜手努力，讓竹市教育再攀高峰。