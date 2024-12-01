國中網球教練疑霸凌國小球員 校園事件處理會議明調查

基隆市中正國中1名網球教練被指控違法兼職，並疑對外校（國小）學童不當管教及霸凌，市府教育處今天說，中正國中明日將召開校園事件處理會議，並在3日召開的市務會議報告處理作業進度。

教育處指出，中正國中接獲家長反應這名網球專任運動教練，疑似有霸凌球員行為後，10月7日曾召開專任運動教練評審委員會審議，決議受理並成立調查小組，進行訪談與事證蒐集。

據了解，這名教練擔任中正國中網球專任運動教練期間，違法在校外兼職，經調查屬實，10月間就決議懲處記過1次，並報市府備查。

中正國中校長江忠僑表示，教練違法兼職時，疑似國小學童有不當管教及霸凌行為，已依校園霸凌防制準則組成校園霸凌防制委員會，進行跨校調查。

教育處說，除了中正國中2日召開校事會議，教育處當天也會邀集跨校會議釐清真相，教練如確有違反霸凌、不當管教等法令或聘（契）約規定，將視情節輕重納入考核，依規定懲處或停聘、解聘、不續聘。