聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／遊戲認識屏東 明正國中獲獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣明正國中老師廖勇翔帶學生組成「屏原引力場」團隊，以「阿猴歷險記」為題設計的沉浸式動畫遊戲，在聯發科技「智在家鄉數位社會創新競賽」獲頒特別獎。圖／屏東縣明正國中提供
屏東縣明正國中老師廖勇翔帶學生組成「屏原引力場」團隊，以「阿猴歷險記」為題設計的沉浸式動畫遊戲，在聯發科技「智在家鄉數位社會創新競賽」獲頒特別獎。圖／屏東縣明正國中提供

屏東縣明正國中師生與校友組成的「屏原引力場」團隊，以「阿猴歷險記」為主題設計的沉浸式遊戲，帶大家從遊戲冒險中認識屏東，在今年聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽中闖入全國20強，獲頒特別獎。

指導老師廖勇翔說，屏東市有豐厚歷史文化，但隔代教養普遍，孩子因不了解阿公、阿嬤小時候的事，升國中後跟長輩互動不佳，因此帶他們將以前的故事製成動畫遊戲，不僅學到科技，也能了解家鄉文化。

廖勇翔指團隊成員從國中八年級到高中二年級學生共11人，大家實際走訪勝利星村、萬年溪、勝利商圈進行田野調查，訪談人物，蒐集資料後繪製遊戲動畫。也將動畫遊戲向下推廣到鄰近民生、麟洛等國小，透過營隊訓練學生們寫程式、認識屏東家鄉，「這項競賽，不因競賽結束而結束」。

「有努力就有收穫」，負責設計程式的九年級學生李學彥說，選擇要做哪種遊戲類型又能適合比賽，有點難度，但這次比賽讓他寫程式語言的能力更精進。學生陳柔潔說，她住屏東15年，對屏東的了解僅止於社會課本教的，去民生國小宣導後，發現透過遊戲動畫，自己和許多小朋友都更認識屏東。

動畫 屏東縣

延伸閱讀

屏東文學獎頒獎 有創作者連拿新詩、短篇小說及散文獎

高餐大西廚系食力放送 攜手湘樂餐飲體現小農食材鮮美

12強賽／台灣隊張政禹回屏東 周春米贈一兩黃金金牌

屏東釀醬生活節匯聚客家力量 產業培力助品牌升級

相關新聞

不再怕日曬雨淋 高市鳳山國小「陳何光電風雨球場」啟用

高雄市鳳山國小「陳何光電風雨球場」歷時5個月興建，建造經費逾千萬元，今落成揭幕啟用，成為師生全新運動與學習場所；校長林金...

校園新鮮事／遊戲認識屏東 明正國中獲獎

屏東縣明正國中師生與校友組成的「屏原引力場」團隊，以「阿猴歷險記」為主題設計的沉浸式遊戲，帶大家從遊戲冒險中認識屏東，在...

家長控網球教練兼差收費、涉嫌霸凌 學校：收費屬實記過

基隆有家長指控某國中一名專任網球教練，私下兼差另收取訓練費用，對部分孩子差別待遇、怒斥學生言語霸凌，已向教育部陳情，該教...

教育部助開拓智慧農業 這所學校導入自動化蛋雞養殖

教育部國教署積極推動「前瞻基礎建設數位建設－高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，以台東專科學校為例，結合農業和A...

打開孩子眺望遠方的窗 世界和平會送讀寫課進偏鄉

長期關注弱勢學童早餐的世界和平會，也關心偏鄉學生的閱讀與寫作，今年「閱讀列車」開進桃園市育仁國小、廣興國小、外社國小、保...

國小生全班考試「大多70分上下」 家長揭真實狀況：108課綱考驗家庭

108課綱上路5年，各界褒眨不一，與過去截然不同的學習方式，不只學生需要適應，也考驗家長伴讀能力。有學生家長便表示，新課綱重視閱讀和理解，作業、考題都較以往活潑，不再是純背誦，十分考驗學生能力，一場考

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。