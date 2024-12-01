校園新鮮事／遊戲認識屏東 明正國中獲獎

屏東縣明正國中師生與校友組成的「屏原引力場」團隊，以「阿猴歷險記」為主題設計的沉浸式遊戲，帶大家從遊戲冒險中認識屏東，在今年聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽中闖入全國20強，獲頒特別獎。

指導老師廖勇翔說，屏東市有豐厚歷史文化，但隔代教養普遍，孩子因不了解阿公、阿嬤小時候的事，升國中後跟長輩互動不佳，因此帶他們將以前的故事製成動畫遊戲，不僅學到科技，也能了解家鄉文化。

廖勇翔指團隊成員從國中八年級到高中二年級學生共11人，大家實際走訪勝利星村、萬年溪、勝利商圈進行田野調查，訪談人物，蒐集資料後繪製遊戲動畫。也將動畫遊戲向下推廣到鄰近民生、麟洛等國小，透過營隊訓練學生們寫程式、認識屏東家鄉，「這項競賽，不因競賽結束而結束」。

「有努力就有收穫」，負責設計程式的九年級學生李學彥說，選擇要做哪種遊戲類型又能適合比賽，有點難度，但這次比賽讓他寫程式語言的能力更精進。學生陳柔潔說，她住屏東15年，對屏東的了解僅止於社會課本教的，去民生國小宣導後，發現透過遊戲動畫，自己和許多小朋友都更認識屏東。