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老舊大象溜滑梯不拆變身花台 繼續傳承彰化大新國小回憶

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮大新國小大象溜滑梯經重新整理，今以新姿亮相，繼續傳承「大新人」的回憶。圖／縣政府提供
彰化縣北斗鎮大新國小大象溜滑梯經重新整理，今以新姿亮相，繼續傳承「大新人」的回憶。圖／縣政府提供

彰化縣北斗鎮大新國小祖父級溜滑梯，經過重新新計，成為校園的美麗角落，今大新慶祝創校六十周年，同時舉行閒置溜滑梯空間美化改造落成啟用揭幕典禮，期待大象溜滑梯繼續陪伴學童，留下美好童年回憶。

大新國小以「榮耀六十、大展新姿」為主題，舉辦運動會、競技體育表演、學藝成果展覽等活動，呈現「勤奮學習、健康成長、不斷超越」學校願景，重頭戲是大象溜滑梯重生揭幕。

經過設計把溜滑梯兩側彩繪為校景增色，溜滑梯滑道改鋪有層次的花台，原階梯搭建原木台階供步行觀賞，縣長王惠美、鎮長顏宏霖等人主持揭幕後，走上溜滑梯居高臨下觀看校園風光。

王惠美說，縣府今年獲議長謝典林和縣議員支持預算，補助學校美化大象溜滑梯及粉刷校舍經費，近年也陸續挹注經費整建球場整建、PU跑道、兒童遊戲場、圖書館，與修繕老舊車棚、校舍屋頂防水隔熱工程、設置樂活運動站等教育設施，總經費逾1500萬元。

大新國小現任家長會長張建豐的曾祖父張五己、祖父張東伯、父親張惠清，到他已經連續四代擔任會長，今張建豐和家人都來參加校慶，看見他家共同記憶的大象溜滑梯被保留，設計整建後煥然一新，不禁感動，期待能陪伴大新學子歡度童年。　

大象 溜滑梯

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