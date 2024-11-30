不再怕日曬雨淋 高市鳳山國小「陳何光電風雨球場」啟用
高雄市鳳山國小「陳何光電風雨球場」歷時5個月興建，建造經費逾千萬元，今落成揭幕啟用，成為師生全新運動與學習場所；校長林金穗說，球場將成為學生運動、學習的場所，不再受極端天氣影響。
陳何光電風雨球場今由教育部長鄭英耀、捐贈人大眾教育基金會董事長簡明仁董事長、董事吳順意等人揭幕，現場播放光電風雨球場興建紀錄片，共同見證歷史性時刻。
簡明仁指出，基金會多年來致力於弱勢扶助與社會公益，教育是國家的根本和希望所在，透過捐建光電風雨球場，提供各項球類比賽、訓練使用，也能成為學生學習活動的空間，為校園營造更舒適友善教學與學習環境。
校長林金穗表示，簡明仁董事長父親簡吉是台灣農民運動的重要人物，同時簡明仁董事長的父親與母親陳何也曾經擔任鳳山國小教師，以母之名將球場命名為「陳何光電風雨球場」，更以父之名成立「簡吉紀念館」回饋鳳山國小。
這座光電風雨球場總面積達666平方公尺，淨高9公尺，總裝置容量106.8瓩，球場預估年有13萬度電，太陽能發電收益全數用於推展在地文化、扶助弱勢學生、比賽經費與改善校園設施基金，重要是師生不用再怕極端氣候風吹日曬雨淋，可以安心在這座球場運動與打球。
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