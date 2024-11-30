嘉市志航國小75週年校慶 王偉忠回母校憶當年

前身是空軍子弟學校的嘉市志航國小今天75週年校慶，資深媒體人王偉忠返回母校祝賀，他說讀小學時太好玩了，學校旁是甘蔗園，還看得見嘉農養的乳牛跑來跑去，自然環境真好。

志航國小設校以來培育無數人才，優秀校友王偉忠與嘉義市長黃敏惠今天一同祝賀校慶，並為新設的學校入口意象「校園美學—飛行意象」公共藝術揭牌。

王偉忠接受中央社記者訪問表示，讀小學時就是快樂、好玩，還可以看到對面嘉義農專（現嘉義大學新民校區）養的乳牛跑來跑去，學校四周是農田、甘蔗園，還有鐵道經過。

王偉忠說，嘉義的陽光、空氣對他來講是最好的，非常懷念讀小學時，那時的他就是一個鄉下孩子、「庄腳人」，充滿幻想、想像力，而且遇到一個很好的老師，才有往後的發展，今天是帶著感恩、感動的心回母校。

王偉忠也藉機與黃敏惠話家常，從上次回嘉義表演眷村故事舞台劇，聊到何時國小畢業，王偉忠非常驚訝，他竟然大黃敏惠1歲。黃敏惠笑說，她只是「出道」較早。

志航國小今年校慶另一亮點就是揭幕「校園美學—飛行意象」公共藝術，設計者是志航國小老師、也是藝術家蕭雯心。

蕭雯心說，公共藝術入口意象是將她3年前以「高志航將軍」為發想創作的「高小航」公仔與JHES（Jhih Hang Elementary School志航國小英文縮寫）4個英文字母結合。

蕭雯心表示，設計英文字時，腦中想起1960年代興起用色大膽、鮮豔和簡化圖形風格的「普普藝術」，因此引用普普藝術雕塑家Robert Indiana設計概念與色彩，字體正面為紅色，側邊少部分是藍色，期望用藝術拉近孩子與世界的距離。

志航國小前身為空軍總司令部附設嘉義空軍子弟小學，是為嘉義機場空軍官兵及職工的子弟而設，後為紀念空軍烈士高志航的英勇事蹟而命名「志航國小」。