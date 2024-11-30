影／台中鹿峰鹿陽國小活動中心動工 大德國小活動中心落成

台中市沙鹿區鹿峰、鹿陽國小活動中心今天舉辦聯合動工典禮，梧棲區大德國小活動中心今天舉辦落成啟用典禮，市長盧秀燕到場表示，台中市教育單位預算占比是六都第一，市府大力挹注經費投資教育軟硬體建設，要提升孩子們的學習環境。

台中海線沙鹿區新設學校「鹿陽國小」正在興建中，同時也計畫興建活動中心，鹿峰國小也將興建活動中心和幼兒園，二校今天舉行聯合動土典禮，市長盧秀燕和多位民代與地方人士到場。

盧秀燕表示，這幾年沙鹿區發展快速，新興人口增加，為讓孩子就近在優質的環境就學，市府挹注2億3600萬興建「鹿陽國小」一期校舍，民國114年可完工招生，二期校舍將再投入3億3696萬元，完善校舍軟硬體建設；鹿陽國小及鹿峰國小兩校都列入市府「給孩子一個禮堂計畫」，由市府的自籌經費興建活動中心。

台中市教育局長蔣偉民表示，市府108至111年的教育預算占總預算比均為六都第一，今天動土的鹿峰國小活動中心主體工程經費8260萬元，並配合幼兒園舍經費2946萬元興建，為地上兩層建築，一樓有規劃為5間幼兒園教室，二樓為活動中心，預計115年完工，完工後除提供學校活動空間外，也可滿足當地幼兒教育需求，減輕家長負擔。

蔣偉民說明，鹿陽國小是本市新設學校，一期校舍工程正在施工中，將於114學年度招生，活動中心的主體工程及設備費計1億640萬元，將興建地上兩層建築，預計115年完工；還有二期校舍正在辦理規劃設計作業，一、二期完工後，將達36班規模學校，滿足當地就學需求。

盧秀燕再趕到梧棲區大德國小，今天舉辦多功能活動中心落成啟用典禮，盧秀燕表示，台中市教育單位預算占比是六都第一，市府大力挹注經費投資教育軟硬體建設，提升孩子們的學習環境；大德國小師生人數逾1200人，自89年創校以來，校內一直沒有足夠的專科教室及大型室內活動場所可供學生上體育課或進行大型集會使用，學校位於海線地區，冬季東北季風強勁、有時雨天或酷熱天氣影響學生學習權益，很需要一個多功能的活動中心。

盧秀燕表示，中央與市府共投入總經費1億516萬2786萬元，中央3097萬5000元、市府7418萬7786元，協助學校興建這座包含專科教室、階梯式視聽教室、室內球場及表演舞台的多功能活動中心，如期在今年圓滿完工，提供大德國小師生舒適、快樂、自在與安全的教學場域。