家長控網球教練兼差收費、涉嫌霸凌 學校：收費屬實記過

基隆有家長指控某國中一名專任網球教練，私下兼差另收取訓練費用，對部分孩子差別待遇、怒斥學生言語霸凌，已向教育部陳情，該教練喊冤否認有霸凌，指另收費是出於好心協助加強教球，有關口氣較嚴厲部分願向家長及小孩致歉。學校表示，兼差收費屬實已記過處分。市府教育處表示，是否構成霸凌，已調查釐清。

基隆有一名家長投訴，某國中網球一名專任教練，在教球過程中，會對部分小孩子言語霸凌，嚴厲斥責，常常一件小事或者家長在群組提出疑問，就遭到教練言語霸凌、學生愛差別待遇，讓小孩很懼怕，並威脅「退團」，還私下兼課收取訓練費用。

學校對學生投訴回應表示，該名教練在球技本身滿適任的，教導的學生得到不錯的成績，但對情緒掌控及言詞會給予適當的輔導；有關民眾投訴該教練在校外兼職收費情況，學校調查結果已給予記過處分，涉及不當管教的部分，不是他們學校的學生，已向教育處反映，另案調查。

教育處體育保健課科長楊永芬說，網球教練對學生疑似有不當管教及違法兼職的部分，由市府和學校調查處理，如有違反專案教練聘任管理相關規定，依規定議處或解聘，一切按規定程序來進行。

楊永芬表示，對於專案運動教練的考核，每年都會進行專案教練的績效考核，包含招生、學生成績表現及教學的教學管理，學校都有一個體育委員會，針對教練的部分會開會議處，3年的成績如果不甚理想，該退場會讓其退場。

這名教練表示，有關家長提到訓練時有嚴厲斥責的部分，因小朋友還小，在訓練時，有時學生比較調皮一點，身為教育者一而再勸說，有時情緒有點波動，如果造成小朋友心靈受傷或不舒服，這是他需要改進的地方，他跟家長及小朋友道歉。

至於學生受教權的問題，該教練說，他都一視同仁，有的家長也都在旁邊看，可以證明他都一視同仁；課後兼職的部分，他說，因有家長是希望課後加強，出於協助的考量，這行為也許是不對的，但當時不知道，學校已懲處，他會改進。他都是依程度分組打球，絕沒有差別待遇。

教練否認有霸凌的言詞，指可能是情緒上的誤會，會再跟家長說明清楚。