教育部助開拓智慧農業 這所學校導入自動化蛋雞養殖

教育部國教署積極推動「前瞻基礎建設數位建設－高級中等學校新興科技教育遠距示範服務計畫」，以台東專科學校為例，結合農業和AioT智慧物聯網，運用智慧感測器、環境監控系統、智慧集蛋設備，導入全自動化蛋雞養殖技術。

教育部表示，台東專科學校推動全自動化蛋雞養殖技術，可透過數據分析管理雞隻健康、疾病防治與產量優化，可以顯著提升養殖效率及改善飼養環境，為農業科技化提供示範模式。

另外，教育部也指出，國立虎尾農工則運用計畫經費建置智慧溫室與生物環控教室，並融入VR/AR技術及田間機器人進行智慧農業教學，並與斗六高中、嘉義女中及揚子高中合作開發感測技術、AI應用及綠能發電課程，鼓勵學生實際動手操作。此外，該校透過材料包寄送及線上教學，與金門高中及日本湖北高校進行遠距課程交流，共同推廣智慧農業技術。

教育部說，為促進師生對智慧農業興趣，新興科技推廣中心也舉辦「全國高級中等學校新興科技智慧農業創意應用競賽」及「Tech農！全國高中職科技農業提案競賽」，活動分為提案組與實作組，鼓勵學生運用 IoT、大數據、機器人及 AI 等科技，思考解決農業面臨的氣候變遷與人口老化等問題。

教育部表示，希望透過新興科技推廣中心及一系列計畫，鼓勵學生將科技融入生活，尤其在農業領域進行實務應用。智慧農業的學習與實踐，也是推動台灣農業數位轉型的關鍵，將持續協助學校發展新興科技跨領域課程。