北市又爆教保員疑不當對待 教育局開罰數人

中央社／ 台北29日電

北市再被爆有教保員不當對待幼童，教育局今天表示，已罰行為人新台幣60萬元且終身不得再於幼兒園任職，負責人罰6萬元，其它人知情不報或是也不當對待，分別挨罰15萬及40萬元。

北市某職場互助教保服務中心幼兒園涉及不當對待幼兒，家長報案後教保員日前被檢方起訴。

北市教育局以新聞稿表示，8月中旬接獲園方通報後，立即依法將該教保員停職，第一時間保存相關證據配合檢調偵辦，並依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定組成審查小組，受理案件並展開行政調查，經認定屬實，已最重裁罰60萬元且終身不得任職，並公告於本市幼兒園不適任人員公告專區；至於該中心即日起暫時停止招收新生。

教育局表示，行為人目前遭檢調單位羈押，同時由警察、檢調機關進入司法調查程序。教育局透過訪談、調閱監視器等調查程序，完成行政調查報告，經認定委員會決議，依法裁處涉案教保人員最重裁罰60萬元且終身均不得再聘用為教保相關人員，負責人因園所內有不當對待情事已最重裁罰6萬元。

而同時於調查期間發現該中心含行為人等數名教保人員，疑似涉有不當管教行為，同步成案調查，並經認定委員會審認渠等行為並依法裁處。

這幾名行為人明知有不當管教等違法情形卻未依法通報，已依法最重裁處15萬元；另有2名教保員涉及不當對待幼兒經認定屬實，分別裁處40萬元、解聘4年，另應接受幼兒輔導管教課程12小時。

教育局表示，已請中心轉知家長持續觀察孩童的行為與情緒，如家長發現幼生身心疑有異常狀況、有輔導資源介入需求，教育局將提供家長及幼兒相關輔導資源等服務。

教育局說，案發後立即通知該中心所屬主管機關協助中心管理及輔導，並為落實負責人對其幼兒園管理責任，經調查該中心確實發生不當對待情事，依法裁處負責人最重6萬元罰鍰，以警惕其管理不周的行政責任。

北市 幼兒園 教育局

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